Обнаружена неочевидная польза «батиных шуток» для здоровья

Американские психологи Пол Дж. Сильвия и Мэриэл И. Бернетт обнаружили неожиданную пользу так называемых «батиных шуток», то есть простого юмора, для здоровья. Экспертов цитирует New York Post.

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Психологи считают, что простые шутки, не требующие контекста, укрепляют отношения между поколениями. Специалисты объяснили: смех снижает уровень гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин, и одновременно повышает уровень дофамина, серотонина и эндорфина. При этом они подчеркнули, что именно простые шутки чаще вызывают смех.

С выводом психологов согласился философ и эксперт по раннему развитию детей Жаклин Хардинг.

«Когда человек видит, как смеются дети, он становится свидетелем блестящей работы мозга в действии: обучения, установления связей и роста», — отметила она.

Хардинг также назвала юмор основой для здорового развития, залогом крепких эмоциональных связей между родителями и детьми и способом естественным образом справляться со стрессом.

Ранее писатель Роджер Розенблатт поделился правилами, которые, по его мнению, помогают сохранять интерес к жизни, чувство юмора и внутреннюю свободу в любом возрасте. Автор считает, что с возрастом особенно важно избегать уныния, не зацикливаться на собственных проблемах и не терять любопытства.