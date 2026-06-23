Перечислены признаки эмоционального выгорания

Эксперт Школы родственного ухода назвала признаки эмоционального выгорания
Ухаживающие за пожилыми и маломобильными родственниками часто испытывают целый спектр тяжелых переживаний: от гнетущего чувства вины и постоянного беспокойства до страха принять неверное решение. В заботе о близком они склонны жертвовать собственными интересами, вспоминая о внутренних ресурсах лишь тогда, когда силы оказываются на исходе и наступает эмоциональное выгорание. Менеджер проекта "Школа родственного ухода" Дарья Музыка назвала возможные признаки эмоционального выгорания.
Усталость, которая не проходит даже после отдыха. Если чувство истощения сохраняется на протяжении длительного времени, а восстановиться становится все сложнее, это может быть одним из признаков выгорания. Хроническую усталость ошибочно принимают за лень или недостаток мотивации.
Становится труднее сосредоточиться и принимать решения. Спутанность мыслей, сложности с концентрацией внимания, забывчивость и ощущение, что даже простые задачи требуют слишком много усилий, могут говорить о накопленном эмоциональном истощении.
Раздражение возникает чаще обычного. Повышенная чувствительность, вспышки раздражения, упреки в адрес окружающих или ощущение, что привычные ситуации вызывают слишком сильную эмоциональную реакцию, нередко свидетельствуют о высоком уровне внутреннего напряжения.
Меняется отношение к привычным делам и будущему. Если любимые занятия перестают приносить удовольствие, а любые изменения в привычном распорядке дня вызывают резкое неприятие или тревогу, стоит обратить внимание на свое эмоциональное состояние.
Специалист напоминает, забота о себе — не проявление эгоизма, а жизненная необходимость.
«Снизить уровень тревоги, а заодно и оптимизировать свой день поможет дневник эмоций, — советует Дарья Музыка. — Для этого нужно завести тетрадь или блокнот. Обязательно выберите именно тот, который вам нравится, к которому захочется возвращаться. Также можно использовать заметки в телефоне. Выделите время перед сном, чтобы записать туда все переживания за день, как позитивные, так и негативные. Самое важное в этом процессе — никак не фильтровать мысли и формулировки, а писать все именно так, как приходит в голову».