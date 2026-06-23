Перечислены признаки эмоционального выгорания

Ухаживающие за пожилыми и маломобильными родственниками часто испытывают целый спектр тяжелых переживаний: от гнетущего чувства вины и постоянного беспокойства до страха принять неверное решение. В заботе о близком они склонны жертвовать собственными интересами, вспоминая о внутренних ресурсах лишь тогда, когда силы оказываются на исходе и наступает эмоциональное выгорание. Менеджер проекта "Школа родственного ухода" Дарья Музыка назвала возможные признаки эмоционального выгорания.

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Усталость, которая не проходит даже после отдыха. Если чувство истощения сохраняется на протяжении длительного времени, а восстановиться становится все сложнее, это может быть одним из признаков выгорания. Хроническую усталость ошибочно принимают за лень или недостаток мотивации.

Становится труднее сосредоточиться и принимать решения. Спутанность мыслей, сложности с концентрацией внимания, забывчивость и ощущение, что даже простые задачи требуют слишком много усилий, могут говорить о накопленном эмоциональном истощении.

Раздражение возникает чаще обычного. Повышенная чувствительность, вспышки раздражения, упреки в адрес окружающих или ощущение, что привычные ситуации вызывают слишком сильную эмоциональную реакцию, нередко свидетельствуют о высоком уровне внутреннего напряжения.

Меняется отношение к привычным делам и будущему. Если любимые занятия перестают приносить удовольствие, а любые изменения в привычном распорядке дня вызывают резкое неприятие или тревогу, стоит обратить внимание на свое эмоциональное состояние.

Специалист напоминает, забота о себе — не проявление эгоизма, а жизненная необходимость.