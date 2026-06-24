Россияне перестали ходить в спортзалы ради похудения

Главной мотивацией для посещения фитнес-клубов в 2026 году для россиян стало желание снять нервное напряжение, а не стремление похудеть. Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина отметила в беседе с NEWS.ru, что подобный перелом в сознании граждан происходит впервые.

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Если в 2025 году люди шли в залы ради общего оздоровления и коррекции фигуры, то сейчас на первый план вышло ментальное состояние. По оценкам эксперта, 41% клиентов хотят снять напряжение и восстановить внутренний баланс, тогда как снижение веса опустилось на третью строчку.

Такой сдвиг в мотивации специалист связывает с внешними обстоятельствами последних месяцев. Нарастающая тревожность, переработки и общая усталость заставляют людей искать доступные способы восстановления и возвращать душевное равновесие.

В результате тренировки перестали восприниматься исключительно как обязательная процедура для красивого тела. Теперь для многих посетителей спортзалов это ежедневный ритуал, помогающий переключиться, вернуть ощущение контроля над жизнью и найти ресурс для повседневных дел.

При этом выбирать фитнес-клуб нужно с ориентацией на срок работы сети, а не предлагаемые скидки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».