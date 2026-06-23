Мужчины развеяли самые распространенные мифы о себе

Мужчины рассказали, с какими распространенными среди женщин мифами о себе они сталкивались. Самые популярные заблуждения они перечислили на Reddit.

© Lenta.ru

По словам многих мужчин, женщины часто считают, что те пытаются флиртовать практически с каждой девушкой, которую встречают. Однако пользователи портала заверили, что на самом деле это не так.

«Ребята, моей социальной батарейки не хватает даже на общение с кассиром в продуктовом магазине. Меньше всего мне хочется приставать к первой встречной», — Repulsive-Range-7913, пользователь Reddit.

Другие же назвали мифом утверждение о том, что размер пениса можно угадать по размеру других частей тела мужчины, например по росту или размеру ладоней.

«Размер руки, размер ноги и общий рост не являются показателями размера половых органов, несмотря на все утверждения об обратном. Гены, которые управляют тем и другим, различны. Так что здоровяк с большими ступнями может обладать маленьким пенисом, а коротышка с маленькими ручками — огромным», — orlybatman, пользователь Reddit.

Некоторые пользователи также добавили, что для мужчин не так сильно важна женская красота, как об этом принято думать.

«Она может выглядеть на десятку, но если ее отношение к жизни на единицу, то я оценю ее в лучшем случае на тройку или четверку. Я встречался с очень красивыми и сексуальными женщинами, которых я в итоге бросал, потому что они были безумными», — Lusiric9983, пользователь Reddit.

Ранее люди, считающие, что у них высокий болевой порог, рассказали о самой страшной боли, которую они испытывали в жизни. Многие отметили, что ее вызывали манипуляции с обнаженным зубным нервом.