Россиянам объяснили, почему новая форма мотивирует заняться спортом

Ученые называют «эффектом облачения»: то, что надето на людях, незаметно меняет внутреннее состояние и поведение. Об этом «Газете.Ru» рассказала основатель бренда Sabellino Марина Юшваева.

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«Это не самовнушение и не маркетинговый миф. Механизм простой: одежда активирует ассоциации, связанные с определённой ролью. Стоит надеть что-то собранное и спорт"ивное, и тело будто само вспоминает, что пора двигаться. Мозг получает сигнал: "мы сейчас в режиме активности". Удобная форма, в которой нравишься себе, действительно помогает сделать первый шаг: выйти на пробежку, расстелить коврик, дойти до зала. Это не иллюзия, а реальный психологический механизм. Когда вам комфортно и вы чувствуете себя хорошо в том, что надето, порог входа в действие становится ниже. Вместо "ладно, потом" появляется "ну, раз уж я уже переоделась". Так что да, новая форма мотивирует. Но есть нюанс, и он важный», — рассказала эксперт.

По словам Юшваевой, эффект новой вещи работает как искра ярко, но недолго.

«Первые дни вы и правда воодушевлены: хочется надеть обновку, попробовать, почувствовать себя той самой версией себя, которую вы купили вместе с лосинами. А дальше включается обычная рутина жизни: усталость после работы, нехватка времени, плохая погода, отсутствие настроения, срочные дела. И если за искрой не стоит привычки, она быстро гаснет. Форма сама по себе не создаёт дисциплину, она лишь помогает начать. Это важное различие. А иногда покупка формы становится способом "закрыть тему" психологически: купила и значит, намерение зафиксировано, галочка поставлена, совесть чиста. И это временно снижает внутреннее давление, которое толкало к действию», — объяснила специалист.

Она выделила способы, как сделать, чтобы форма действительно работала.