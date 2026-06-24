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Последователи нового секс-тренда начали массово требовать от партнеров сосать их уши

Lenta.ru

В интернете стал набирать популярность новый сексуальный тренд. Некоторые люди по всему миру начали требовать от партнеров сосать их ухо прямо во время полового акта, передает издание Metropoles.

В Сети стал набирать популярность новый сексуальный тренд
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Утверждается, что тренд начался с TikTok-блогеров. Они первые стали рассказывать о приятных ощущениях, которые возникают, когда партнер сосет ухо. Причем блогеры подчеркнули, что не нужно его покусывать, целовать или ласкать каким-то иным образом.

Затем об этой сексуальной практике заговорили на Reddit. Так, один из пользователей форума заявил, что у него из-за сосания уха возникает мгновенная эрекция. Более того, некоторые люди утверждают, что это незамысловатое действие может даже довести до оргазма. Объяснение простое: внутреннее ухо содержит около 25 тысяч нервных окончаний, поэтому может считаться полноценной эрогенной зоной.

Ранее сексолог Джиджи Энгл объяснила тренд на порно с лизанием подмышек. По ее словам, любители подобного контента возбуждаются из-за солоноватого вкуса пота и запаха тела.