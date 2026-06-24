В Сети стал набирать популярность новый сексуальный тренд

В интернете стал набирать популярность новый сексуальный тренд. Некоторые люди по всему миру начали требовать от партнеров сосать их ухо прямо во время полового акта, передает издание Metropoles.

Утверждается, что тренд начался с TikTok-блогеров. Они первые стали рассказывать о приятных ощущениях, которые возникают, когда партнер сосет ухо. Причем блогеры подчеркнули, что не нужно его покусывать, целовать или ласкать каким-то иным образом.

Затем об этой сексуальной практике заговорили на Reddit. Так, один из пользователей форума заявил, что у него из-за сосания уха возникает мгновенная эрекция. Более того, некоторые люди утверждают, что это незамысловатое действие может даже довести до оргазма. Объяснение простое: внутреннее ухо содержит около 25 тысяч нервных окончаний, поэтому может считаться полноценной эрогенной зоной.

Ранее сексолог Джиджи Энгл объяснила тренд на порно с лизанием подмышек. По ее словам, любители подобного контента возбуждаются из-за солоноватого вкуса пота и запаха тела.