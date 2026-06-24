Куда пропадают слова, которые «вертятся на языке»

Человек может помнить информацию, но не иметь к ней доступа в определенный момент. Все дело в состоянии мозга. Такое объяснение РИА Новости дал профессор Нагойского городского университета Хироси Номура.

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По его словам, если воспоминание извлекается при подсказке или в определенном состоянии, значит, сама память сохранилась. Временные трудности с доступом к ней могут быть связаны с колебаниями активности гистаминовых нейронов.

В эксперименте мышей обучали связывать звук с получением сахарной воды. Когда сигнал подавали в момент высокой активности гистаминовых нейронов, животные демонстрировали память на 40% чаще, чем при низких показателях. Активность этих нейронов, как выяснили ученые, нестабильна и медленно меняется даже в состоянии бодрствования.

Знаменитый эффект, когда слово «вертится на языке, по мнению Номуры, также может объясняться этим механизмом. Однако он подчеркнул: исследование не изучало напрямую вспоминание имен у людей, и пока рано утверждать, что забывчивость у человека связана именно с проблемой доступа, а не с утратой памяти.

Для окончательных выводов нужны дополнительные исследования — в частности, чтобы проверить, меняется ли у людей легкость вспоминания с течением времени и связаны ли такие изменения с активностью гистаминовой системы или мозга в целом.

Ранее ученые из Университета Кентукки выявили тревожную связь между ночным освещением, качеством сна и риском развития болезни Альцгеймера. Выяснилось, что даже тусклый свет нарушает работу циркадных ритмов (внутренних биологических часов), делает режим сна и бодрствования менее стабильным.