Психолог рассказал, как правильно организовать время перед отпуском

Первая неделя уходит на то, чтобы перестать дёргаться при звуке уведомлений, вторая — чтобы начать думать о чём-то кроме дедлайнов, а на третью только-только приходит настоящее расслабление. Почему же большинство из нас выходит на работу ровно в тот момент, когда отпуск наконец-то начинается?

© Unsplash

Действительно может показаться, что современному человеку в наше время нужно два отпуска, возможно, три или четыре, у кого тревога выше. В Советском Союзе отпуск составлял 28 дней, а сейчас наши отпуска намного короче, могут быть две недели, десять дней. В комментарии RuNews24.ru психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева пояснила, что в первую неделю человек начинает отдыхать физически, вторую неделю интеллектуально, и только на третью неделю он расслабляется эмоционально.

«Первые дни в отпуске мы ещё проверяем почту, думаем о работе. И, наконец, как только мы расслабляемся, нам уже пора выходить на работу. И за счет этого тревога возвращается. Нет ощущения, что мы были в отпуске и отдохнули».

Почему мы все-таки не можем отойти от работы?

Культура постоянной доступности. Современный мир требует от нас 24/7 присутствия через мессенджеры, почту, звонки. Физически мы в отпуске, но психологически на работе, потому что в любой момент может прийти сообщение.

Страх потерять контроль. Мы боимся, что без нас всё развалится. Мы боимся, что коллеги не справятся, что начальник будет недоволен, что мы упустим что-то важное.

Работа воспринимается как источник самоиндификации, самооценки.

Хронический стресс. Когда вы долго живёте в стрессе, мозг привыкает к этому состоянию. Стресс становится нормой. И когда вы пытаетесь расслабиться, мозг не понимает, что делать. Он продолжает искать угрозы, напрягаться.

Психолог рассказала о том, как научиться выключать «рабочий тумблер».

Установите чёткие границы. Перед отпуском предупредите коллег и начальника: «Я буду недоступен с такого-то по такое-то число. В экстренных случаях звоните на этот номер (номер того, кто вас заменяет)». Отключите рабочую почту, выйдите из рабочих чатов, поставьте автоответ. Перед отпуском передайте свои задачи коллегам. Примите, что вы не можете контролировать всё. Планируйте первые дни отпуска на адаптацию. Создайте ритуал выхода из работы. В последний рабочий день перед отпуском сделайте что-то символическое. Не проверяйте почту. Занимайтесь тем, что вас переключает: спорт, хобби, путешествия, общение с близкими, чтение, творчество. Не планируйте отпуск до последней минуты. Дайте себе свободу: спонтанность, безделье, отсутствие графика. Работайте над балансом в обычной жизни.