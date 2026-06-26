Психолог рассказал, как правильно организовать время перед отпуском

Отдых — навык, а не передышка: девять шагов, которые научат расслабляться не только на море, но и в обычной жизни?
Первая неделя уходит на то, чтобы перестать дёргаться при звуке уведомлений, вторая — чтобы начать думать о чём-то кроме дедлайнов, а на третью только-только приходит настоящее расслабление. Почему же большинство из нас выходит на работу ровно в тот момент, когда отпуск наконец-то начинается?
Действительно может показаться, что современному человеку в наше время нужно два отпуска, возможно, три или четыре, у кого тревога выше. В Советском Союзе отпуск составлял 28 дней, а сейчас наши отпуска намного короче, могут быть две недели, десять дней. В комментарии RuNews24.ru психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева пояснила, что в первую неделю человек начинает отдыхать физически, вторую неделю интеллектуально, и только на третью неделю он расслабляется эмоционально.
«Первые дни в отпуске мы ещё проверяем почту, думаем о работе. И, наконец, как только мы расслабляемся, нам уже пора выходить на работу. И за счет этого тревога возвращается. Нет ощущения, что мы были в отпуске и отдохнули».
Почему мы все-таки не можем отойти от работы?
- Культура постоянной доступности. Современный мир требует от нас 24/7 присутствия через мессенджеры, почту, звонки. Физически мы в отпуске, но психологически на работе, потому что в любой момент может прийти сообщение.
- Страх потерять контроль. Мы боимся, что без нас всё развалится. Мы боимся, что коллеги не справятся, что начальник будет недоволен, что мы упустим что-то важное.
- Работа воспринимается как источник самоиндификации, самооценки.
- Хронический стресс. Когда вы долго живёте в стрессе, мозг привыкает к этому состоянию. Стресс становится нормой. И когда вы пытаетесь расслабиться, мозг не понимает, что делать. Он продолжает искать угрозы, напрягаться.
Психолог рассказала о том, как научиться выключать «рабочий тумблер».
- Установите чёткие границы. Перед отпуском предупредите коллег и начальника: «Я буду недоступен с такого-то по такое-то число. В экстренных случаях звоните на этот номер (номер того, кто вас заменяет)». Отключите рабочую почту, выйдите из рабочих чатов, поставьте автоответ.
- Перед отпуском передайте свои задачи коллегам.
- Примите, что вы не можете контролировать всё.
- Планируйте первые дни отпуска на адаптацию.
- Создайте ритуал выхода из работы. В последний рабочий день перед отпуском сделайте что-то символическое.
- Не проверяйте почту.
- Занимайтесь тем, что вас переключает: спорт, хобби, путешествия, общение с близкими, чтение, творчество.
- Не планируйте отпуск до последней минуты. Дайте себе свободу: спонтанность, безделье, отсутствие графика.
- Работайте над балансом в обычной жизни.
«Два отпуска нужны, потому что мы не умеем расслабляться и мало берем мало дней на адаптацию. Научиться отдыхать — это навык, который нужно развивать не в отпуске, а в обычной жизни: с границ, делегирования, баланса, принятия, что мир не рухнет без вас».