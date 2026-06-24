Эксперт объяснила, сможет ли ИИ заменить психологов

Искусственный интеллект постепенно входит во все сферы жизни. Некоторые люди уже обращаются к нему по некоторым психологическим вопросам. Сможет ли нейросеть полностью заменить работу специалистов, рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.

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По ее словам, в некоторых направлениях психологии ИИ действительно может оказать качественную помощь. Например, в случае тревожных расстройств, панических атак или навязчивых состояний.

— В подобных случаях специалисты используют конкретные техники самопомощи, которые помогают человеку пережить острый момент и вернуть контроль над своим состоянием. Чат-бот способен напомнить о дыхательной практике, предложить последовательность действий во время приступа тревоги или помочь переключить внимание. Такая поддержка доступна круглосуточно, а значит человек может воспользоваться инструментом именно тогда, когда он ему нужен, — отметила эксперт.

Алексеева подчеркнула, что психотерапия строится не только на техниках. На сессиях человек вместе со специалистом пытается разобраться в своих эмоциях. Помимо этого, за психологической помощью часто обращаются люди, которые не могут справиться с чувством стыда, вины, растерянности или внутреннего одиночества. В таком случае человеку нужна поддержка, которая выражается в интонации, взгляде, выражении лица и эмоциональной реакции собеседника, передает Regions.

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