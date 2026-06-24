Почему молодежь перестала ходить в гости

Молодежь стала реже приглашать гостей домой, предпочитая проводить встречи на нейтральных территориях, рассказали эксперты. С чем связан такой феномен и какие у него плюсы и минусы, разбиралась Москва 24.

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Никаких незваных

Молодые люди все реже зовут гостей и все чаще договариваются о встречах в кафе и ресторанах, рассказала Москве 24 психолог Екатерина Трофимова.

Эксперт объяснила это в том числе тем, что общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом. В домашней же обстановке сделать это труднее, особенно если гость намеревается задержаться до утра – такой вариант устраивает далеко не всех хозяев.

«Важен и эстетический аспект: в кафе можно сделать красивые фото, что не всегда получается дома. Это дает контент для соцсетей и приятную атмосферу», – подчеркнул он.

К плюсам относится и возможность полноценного восстановления "без масок" – это дает истинный отдых, без необходимости исполнять роль хорошего хозяина или искусного кулинара дома.

При этом Трофимова объяснила, что в целом навык гостеприимства не утерян – он трансформировался: люди ходят в гости реже, но общение между ними становится глубже и искреннее.

«Еще один плюс такого тренда – экологичность: исчезают спонтанные визиты, которые раньше часто выбивали из колеи. Звонок в дверь мог застать врасплох в любой момент, когда человек отдыхал после работы, занимался домашними делами или просто хотел побыть в тишине. В случае если встречи планируются заранее и проходят на нейтральных территориях, необходимость быть постоянно готовым к неожиданным гостям отпадает».

Эксперт уточнила, что это позволяет сохранять внутренний баланс, снижает уровень фонового стресса и дает возможность распоряжаться своим временем более осознанно, не оглядываясь на возможное внезапное вторжение извне.

«При этом у такого подхода есть и ряд недостатков, например риск социального одиночества. Привыкнув к тишине, человек отвыкает мириться с чужими привычками и потребностями, все больше замыкаясь на себе. Парадоксально, но стремление укрепить личные границы через изоляцию не дает ощущения защищенности, а лишь усиливает желание их оберегать. Включается эффект инвестиций: чем больше ресурсов вложено в обустройство пространства, тем сильнее страх его утраты или нарушения», – подчеркнула эксперт.

Также Трофимова уверена, что накопленное состояние покоя снижает стрессоустойчивость и гибкость: поверхностные социальные контакты постепенно исчезают, а тревожность растет. В такой ситуации даже минимальный дискомфорт способен вывести из равновесия, а дом может превратиться в добровольную клетку, где страх перед вторжением перевешивает желание общаться.

«Если тенденция к уходу от домашних приемов будет усиливаться, контакты могут стать все более формальными, а в конечном счете и вовсе исчезнуть. Это в перспективе способно перерасти в полное одиночество», – разъяснила психолог.

Цена встречи

По словам финансового консультанта Анны Тюрневой, домашние встречи, особенно когда речь идет о большой компании, полезны тем, что могут сэкономить бюджет. Таким мнением эксперт поделилась в беседе с Москвой 24.

«Допустим, четверо друзей встречаются в кофейне. Средний чек сегодня составляет около 800–1 200 рублей на человека. В итоге компания потратит примерно 3 000–5 000 рублей за одну встречу. Дома можно купить чай, кофе, фрукты, сладости или заказать готовую еду. Даже с учетом всех расходов общий бюджет часто укладывается в 3 000 рублей на всех. Если гости приносят что-то к столу, затраты становятся еще ниже».

Однако, по ее словам, и у кафе есть преимущества: в случае встречи на нейтральной территории хозяину квартиры не нужно тратить время на подготовку и уборку, покупать продукты с запасом, расходовать воду и электричество. Кроме того, траты в кафе проще контролировать, ведь чаще всего каждый оплачивает свой заказ.

«Если встречаются всего два человека, разница уже не столь заметна. Например, кофе и десерт на всех обойдутся примерно в 1 600–2 500 рублей. Организовать дома уютное чаепитие с качественными продуктами зачастую стоит сопоставимых денег», – уточнила специалист.

Тюрнева уверена, что главный фактор финансовых расчетов – количество участников. Для компании из четырех-шести приятелей домашние посиделки почти всегда оказываются более выгодным вариантом. При этом итоговый выбор зависит от того, что человек ценит больше в конкретный момент – экономию денег или собственного времени, заключила эксперт.