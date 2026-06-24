Нейропсихолог объяснил, как определить склонность к суициду

Очень часто к подростковым суицидам приводит неправильное отношение к ребенку в семье, рассказала в эфире «МК» нейропсихолог Светлана Колобова. В частности, непонимание того, что ребенок оказался в сложной жизненной ситуации, и ему следует обратиться к специалисту.

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По словам нейропсихолога, в суициде подростков часто виновата семья. Родители рассуждают довольно шаблонно: «В нашей семье сумасшедших не было, поэтому ничего не выдумывай. Ходи в школу. То, что тебе плохо, ты придумываешь. А ты просто ленивый». Такое отношение приводит совсем еще молодого человека к депрессии. По словам Светланы Колобовой, о ее наступлении может свидетельствовать не только нарушение сна или питания, но и такой, казалось бы, малозначительный фактор, как изменение почерка. Например, когда ребенок начинает мельчить. Это действительно тревожный знак, скорее всего, подросток в депрессии. А значит стоит перестраховаться и обратиться к специалисту.

С другой стороны, причиной стресса, а затем и депрессии может стать гипертрофированная опека. Например, когда ребенка водят к самым разным специалистам, чтобы доказать, что он здоров. Этим могут заниматься не только родители, но и бабушки, дедушки, другие старшие члены семьи. Доказывают то, что ребенок здоров, они в первую очередь сами себе. Гиперопека при абсолютной черствости к чувствам ребенка крайне отрицательно влияет на психическое состояние формирующегося человека. Взрослые ведут себя так, будто подросток что-то должен заранее сделать, быть таким, чтобы соответствовать их ожиданиям. Стресс перерастает в депрессию, а это может окончиться суицидом.