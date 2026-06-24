Эксперт объяснил причину падения рождаемости через «выбор молодежи»

Граждане не хотят брать дополнительную ответственность перед государством.

© РИА Новости

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась директор авторского центра «Мир Семьи» Ирина Киркора.

«Это стало уже не частным делом, а действительно угрозой национальной безопасности, а именно демографии. Ведь суммарный коэффициент рождаемости продолжает в России снижаться — сейчас он составляет уже 1,37. Притом, чтобы было воспроизведено то количество населения, что есть сейчас, каждая женщина должна родить не менее, по суммарному коэффициенту, 2,1. И одной из причин видят отношение к браку как к институту устаревшему, неинтересному для молодёжи. Почему не хотят вступать в брак? Они не хотят брать на себя дополнительную ответственность. Брак воспринимается как нечто сложное, тяжёлое, и легче вступать и уходить из отношений без регистрации брака и фиксации своих отношений перед обществом, перед государством. Соответственно, мы производим подход к семье как к чему-то лёгкому, необременительному».

Ранее замминистра юстиции назвал сожительство без регистрации брака угрозой безопасности РФ. По словам Вадима Баланина, ведомство поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий.