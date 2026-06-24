Ученые выяснили, кто одержим ростом партнера на свиданиях и почему

Исследователи из Университета Сент-Эндрюс в Великобритании выяснили, что жесткие требования к росту потенциального партнера тесно связаны с сексистскими установками. Работа опубликована в журнале Human Nature.

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В онлайн-опросе участвовали 242 молодых человека из Великобритании — 122 женщины и 120 мужчин, преимущественно в возрасте 18–29 лет. Участники сообщали свой рост и идеальный рост партнера, а также указывали минимально и максимально приемлемый рост. Помимо этого, все прошли три психологических теста.

Женщины в среднем хотели партнера на 16 см выше себя — почти на 4 см выше среднего роста мужчин в выборке. Важность роста отметили 43% женщин против 26% мужчин. Мужчины проявляли большую гибкость: многие допускали партнершу выше себя.

Ключевым открытием стало следующее: размер желаемой разницы в росте слабо коррелировал с психологическими установками, но важность роста — коррелировала очень сильно. Женщины, считающие рост партнера принципиальным, чаще поддерживали сексистские убеждения. Мужчины, для которых рост партнерши важен, тяготели к традиционной маскулинности и негативно относились к высоким женщинам.

В открытых ответах участники объясняли свои предпочтения. Женщины писали, что высокий партнер дает им ощущение защищенности и женственности. Мужчины — что более высокий рост делает их в паре доминирующими. Часть участников признавала влияние социальных стереотипов и социальных сетей на свои предпочтения.

Авторы подчеркивают: речь идет о декларируемых предпочтениях, а не о реальном поведении в отношениях. В жизни люди нередко отступают от своих «списков требований», когда встречают конкретного человека.