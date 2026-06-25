Почему россияне массово начали решать головоломки

Пользователи Сети стали увлекаться коллективным разгадыванием сканвордов и судоку во время онлайн-трансляций. С чем это связано и как такие игры влияют на мозг, разбиралась Москва 24.

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Судоку цвета тиффани

В соцсетях набирает обороты формат коллективного разгадывания сканвордов и судоку в прямых эфирах: зрители обмениваются вариантами решения в комментариях.

Помимо этого, пользователи записывают десятки различных видео с детальным разбором приемов, стратегий и хитростей решения головоломок. Например, один блогер рассказал зрителям, как пользоваться техникой "бабочка" в судоку.

Увлечение уже успело получить звание одного из самых трендовых: чаще всего контент на тему публикуют именно зумеры.

«Самое нишевое хобби, которое только можно себе представить, а еще оно очень помогает мозгу. И это, девочки, сканворды. Увлекаюсь уже где-то год – даже не представляете, насколько это вайбово».

Причем некоторые не только рассказывают о собственном опыте решения и дают подсказки, но еще и устраивают распаковки самодельных головоломок. Главный акцент не только на содержании, но и на форме: некогда устаревшие обложки молодежь стилизует, переклеивает и делает более лаконичными.

«Анпакинг судоку. Решила сделать сразу много штук, потому что спрос оказался невероятный. Это судоку цвета тиффани – трендово, хайпово», – поделилась одна из авторов видео.

Для некоторых такое хобби стало заменой думскроллингу и просто излишнему использованию смартфона.

«Все социальные сети уже решают, и я хочу. Заказала вариант из сборника какуро – это что-то между судоку и кроссвордом. Безумно понравилось, буду отгадывать почаще», – рассказала одна из пользователей.

В итоге тематические ролики о головоломках и схожий по содержанию контент набирают сотни лайков, просмотров и комментариев.

При этом бренд-маркетолог Александр Дяченко объяснил в разговоре с Москвой 24, что популярность судоку и сканвордов в Сети во многом обусловлена постоянным поиском блогерами новых форматов, способных эффективно вовлекать аудиторию.

По его словам, в условиях жесткой конкуренции за внимание зрителей каждый автор стремится предложить интерактив, который вызовет отклик и спровоцирует активное обсуждение.

«Чем больше комментариев оставляют под видео или трансляциями, чем чаще зрители ставят лайки и делятся контентом, тем выше вероятность того, что алгоритмы продвинут этот материал в рекомендации, расширяя охват и привлекая новых подписчиков. К тому же высокая вовлеченность напрямую влияет на доход стримера», – отметил эксперт.

Дяченко предположил: вирусность формата можно объяснить удачным опытом одного из авторов роликов, что побудило других последовать его примеру.

«К тому же судоку и сканворды максимально просты в реализации и не требуют сложных технических решений для участия – любой зритель может легко включиться в процесс, не имея специального оборудования или дополнительных приложений. Это делает подобные форматы доступными для самой широкой аудитории, что особенно важно, например, для массовых трансляций».

Специалист уверен, что самый распространенный формат у стримеров – обзоры, которые охватывают широкий спектр тем, от игровых новинок до совместных просмотров видео с последующим обсуждением.

Дяченко подчеркнул, что в дополнение к этим привычным подходам появился новый, ориентированный на активное вовлечение аудитории через механику коллективного угадывания. Он провоцирует большее количество комментариев, поскольку зрители становятся непосредственными участниками процесса.

Багаж знаний

При этом подобное времяпрепровождение очень полезно, так как судоку и кроссворды представляют собой эффективный инструмент для тренировки когнитивных функций, рассказала Москве 24 практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова.

Она отметила, что такие игры не только расширяют кругозор и пополняют багаж знаний, но и развивают зрительно-пространственные способности, а также грамотность.

«Любое упражнение для мозга полезно, особенно в отношении номинативных функций – умения называть предметы и явления. Такие занятия универсальны и одинаково благотворно воздействуют на представителей всех возрастных групп, хотя существуют категории, для которых они наиболее актуальны».

По мнению психолога, в первую очередь это пожилые, для которых головоломки становятся своеобразной интеллектуальной зарядкой. Они активизируют логику, концентрацию и кратковременную память, а также укрепляют межнейронные связи, замедляя процессы старения.

«Успешное прохождение этапов приносит эмоциональное удовлетворение и стимулирует выработку дофамина, что благотворно сказывается на общем настроении», – уточнила эксперт.

Также, по ее словам, особую ценность подобные упражнения представляют для детей, поскольку в раннем возрасте закладываются основы интеллектуального развития.

«Филворды, например, требуют от ребенка умения выделять знакомые слова среди хаотичного набора букв, что развивает зрительное восприятие, внимание, способность к анализу и синтезу. Одновременно с этим совершенствуются речевые навыки, расширяется пассивный и активный словарный запас, тренируется память».

Оптимальный возраст для знакомства с такими головоломками – примерно шесть лет, когда ребенок уже уверенно складывает слоги в слова и понимает принцип построения письменной речи. Однако при должной заинтересованности и поддержке взрослых можно начинать и раньше, постепенно усложняя задания по мере роста навыков, разъяснила психолог.

В целом интерес к таким играм объясняется любознательностью, кроме того, человека привлекает совместное решение увлекательных задач – это отвечает его социальной природе, заключила Макарова.