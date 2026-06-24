Как компьютерные игры помогают людям находить свою судьбу

Бытует мнение, что игры — это некое «вселенское зло». Законотворцы нередко выступают с инициативами их запрета, обвиняя их в чрезмерной жестокости и считая, что игроки якобы способны пойти на преступления, путая виртуальную реальность с настоящей жизнью. Но истории из жизни игроков показывают, что вымышленные вселенные могут помочь найти друзей и даже любовь, пережить трудные моменты и обрести увлечение, способное перерасти в дело всей жизни. В июне в Москве состоялась встреча поклонников игры Destiny, которая уже долгие годы объединяет людей — и им было чем поделиться. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на этом мероприятии и записала истории людей, которые нашли в игре нечто большее, чем просто «стрелялки».

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Ссоры с женой разрешаются на «поле боя»

Игрок под ником Esteno-Targiz вспоминает, что для него история с Destiny началась с совета друга из интернета, который жил во Владивостоке. Тогда у Esteno-Targiz еще не было собственной игровой консоли, но с первой зарплаты он ее купил, а затем купил и Destiny. Спустя пару недель Esteno-Targiz через общих знакомых узнал, что в колледже, где он учится, но в другой группе, есть человек с консолью PlayStation4. Это был игрок под ником Tary_Dax. Они познакомились через его двоюродного брата, который учился в группе Esteno-Targiz.

«Он мне рассказал об игре, хвалил ее красоту, пересказал, какие там есть враги и что можно делать. А я вообще сначала не понимал, о чем он. Какие призраки (роботы — напарники главного героя в Destiny — прим. "ВМ"), какие пираты? Я представлял себе призраков как неких привидений в балахонах», — смеясь, вспоминает Tary_Dax.

Тем не менее Esteno-Targiz смог уговорить своего нового знакомого купить игру: хотел играть вместе, потому что больше было не с кем. А дальше — «все как в тумане», добавляет Tary_Dax. Игра быстро увлекла новых друзей: помимо совместных активностей в ней, ребята увлеклись переводом историй из Destiny, занялись 3D-печатью шлемов из игры, продавали свои изделия за границу.

«В конце 2015 года я встретил свою будущую жену. Она раньше никогда ни во что не играла, но заинтересовалась, где я провожу время. В один момент я просто дал ей геймпад. Мы на протяжении всех этих лет постоянно играли вместе — и продолжаем до сих пор, даже по ночам после работы. Если ссоримся — решаем конфликт в соревновательном режиме игры. У нас в коллекции есть фигурки, коллекционные издания игры, костюмы. Настолько Destiny нас объединила», — отметил Esteno-Targiz.

Свою судьбу нашел и Tary_Dax: через общего знакомого, который тоже играл в Destiny, он встретил свою будущую жену. Они также начали играть вместе и продолжают это делать по сей день.

«Так что Destiny, можно сказать, буквально наша судьба. Она очень многое сделала для нас в жизни и объединила. И это оказалось очень важным», — признается Tary_Dax.

Не оставили в беде одного

Игрок под ником Abaddon рассказал, что благодаря одному из его друзей, с которым он познакомился в игре, у него появился четвероногий друг — французский бульдог. У него уже был один пес этой породы, и друг из игры предложил ему забрать собаку из приюта его знакомых.

«В ноябре прошлого года пес заболел и стал угасать не по дням, а по часам. Каждый день с утра до вечера я был с ним в клинике на процедурах. Но лечение стоило очень дорого, и спустя два месяца деньги стали заканчиваться», — вспоминает Abaddon.

Его друг постоянно интересовался у него здоровьем питомца и спрашивал, нужна ли какая-то помощь. Abaddon не выдержал и рассказал, что все процедуры и лекарства только поддерживают жизнь в собаке, нужна дорогостоящая операция и вопрос стал упираться в деньги.

«Недолго думая, он кинул клич в наш игровой чат, после чего для меня случилось что-то невероятное. На мой счет стали приходить деньги: от знакомых, малознакомых, людей, которые меня вовсе не знают; с некоторыми я был и вовсе не в лучших отношениях, но так или иначе мы виделись в игре и на игровых мероприятиях в реальной жизни, которые мы устраиваем именно для того, чтобы общение у людей происходило не только в онлайн-режиме», — добавляет Abaddon.

Этот случай показал ему, насколько компьютерные игры способны объединять людей. В момент беды многие помогли поддержать здоровье его четвероногого друга, предлагали помощь с перевозками, советовали, в какие клиники обратиться.

«К сожалению, спасти моего пса не удалось, но вся эта ситуация четко мне дала понять, что игровое сообщество — это не просто игры с людьми дома в интернете, а нечто большее. Это люди, которые всегда готовы протянуть тебе руку помощи, ничего не требуя взамен», — отметил Abaddon.

Преодолевая расстояния... и страх смерти

Игрок, пожелавший представиться как Гардиан, начал играть в Destiny 12 лет назад, со старта первой части игры. Тогда это было, по его признанию, «очень странно»: мало кто понимал, как в нее играть, а друзей в Сети, с которыми можно было бы разделить этот опыт, тогда не было. Более того, он не любил шутеры, но в Destiny быстро почувствовал себя как дома.

«И это не преувеличение. Все 12 лет первая и вторая части игры были для меня местом, куда я приходил, когда мне было ужасно паршиво или невероятно хорошо. Я всегда знал, что там меня ждут. Эта игра стала огромной частью меня. Однажды она познакомила меня с невероятными людьми, которые стали для меня семьей. Человек из чата по хобби заметил мой статус с цитатой из Destiny, написал мне в личные сообщения, и мы стали играть вместе. Затем он позвал еще одного своего друга — и пошло-поехало», — делится Гардиан.

Несмотря на то что друзья по игре раскиданы по разным городам, они общаются почти каждый день и обязательно навещают друг друга в гостях хотя бы раз в год. Увлекся игрой и младший брат Гардиана: когда тот начинал играть, он сидел за его спиной и наблюдал, а когда подрос и домой купили вторую консоль, они стали играть вместе.

«Чуть позже он уехал жить в другую страну, но это не помешало нам встретить новое дополнение для игры в 2024 году вместе. Частенько, когда мы оба по-своему уставали каждый от своей работы, мы созванивались и садились играть», — добавляет собеседник «ВМ».

Главное во вселенной Destiny для Гардиана — то, что она помогла ему справиться со множеством тяжелых жизненных моментов. Когда рядом никого не было, была игра. Кроме того, вселенная Destiny помогает ему справляться со страхом смерти.

«Каждый раз, когда накатывает эта волна паники, я думаю о том, что конец не так уж страшен. Ведь есть шанс, что однажды я снова открою свои глаза и отправлюсь изучать другие миры среди звезд», — рассказал Гардиан.

Международные связи и проживание горя

Игрок под ником Nick_Reedus рассказал, как он подружился с игроком из Германии. В первой части Destiny подбор работал так, что в общие активности могли попасть самые разные люди, и тот раз не стал исключением.

«После игры мы пообщались на кривом английском языке — оба его плохо знали. Долгое время, примерно с 2015 по 2017 год, мы играли вместе. Потом он эмигрировал в Швейцарию, и контакт между нами потерялся, потому что на новом месте у него было много работы», — вспоминает Nick_Reedus.

Год друзья по игре не общались. Но в 2018 году Россия принимала Чемпионат мира по футболу, и знакомый Nick_Reedus приехал в Москву. Он написал ему и пригласил встретиться в баре.

«Это было заведение на станции метро "Третьяковская". Мы встретились, он меня угостил, и мы отлично провели время. К сожалению, это была наша последняя встреча, но он мне запомнился на всю жизнь — очень хороший, приятный парень, несмотря на все различия в менталитетах», — добавил Nick_Reedus.

Игрок под ником CyberVi21391 поделилась, что игры в целом стали большой частью ее жизни. Еще в школьные годы она проводила много времени в играх с лучшей подругой. Поиграли они и в первую часть игры.

«Destiny 2 помогла мне пережить горе после утраты отца. Наверное, только благодаря игре я смогла пережить смерть папы. Эту боль я выпустила в нее, а люди в сообществе, которые были вместе со мной, очень сильно помогли мне в то время. И для меня это было очень ценно», — рассказала CyberVi21391.

Игрок под ником BlackenedHeart считает, что Destiny может объединять людей даже случайно. На одном из турниров по карточной игре Pokemon TCG его узнал один из сотрудников соревнования, который видел его на мероприятиях по Destiny. Уже на протяжении двух лет они поддерживают общение, которое, помимо Destiny, перетекло и в соседние увлечения. Похожие истории рассказали и другие игроки: некоторые из них, даже перестав играть в изначально объединившую их серию, все равно дружат и по сей день. Для многих Destiny стала местом, где они нашли верных друзей, а кто-то — и своих половинок. Для кого-то — не редкость отправиться к друзьям по игре в гости. А еще игра помогала людям пережить самые тяжелые периоды в жизни.

Исследование показало, что дети, которые увлекались видеоиграми в раннем возрасте, будучи взрослыми, на 71 процент чаще других получали повышение. При этом их годовой заработок был в среднем больше на 500 тысяч рублей. Действительно ли увлечение играми может помочь добиться успеха во взрослом возрасте и можно ли сделать свое хобби профессией, выясняла «Вечерняя Москва».