Названы явные признаки плохого секса

Сексолог и эксперт по отношениям Тара Сувиньяттичайпорн назвала признаки, которые явно указывают на то, что секс был плохим. Своим мнением она поделилась с изданием Tyla.

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Эксперт считает, что женщины почти всегда будут считать плохим половой акт, если пропустить прелюдию. Она объяснила, что именно эта часть близости доставляет женщинам больше всего удовольствия, но мужчины уверены, что оргазм наступает из-за интенсивного проникновения.

«Многие вообще не умеют двигать бедрами. Они просто стучат ими», — заявила она.

Вторым признаком плохого секса эксперт назвала отсутствие общения после полового акта. Она уточнила, что пары могут много времени проводить в постели, но если после секса они сразу берут телефон и погружаются в соцсети, то настоящей близости между ними нет. Сексолог считает, что без нее получить удовольствие очень трудно.

Ранее сексолог, психотерапевт Сара Самнер обратилась к мужчинам, которые считают размер своего пениса недостаточно большим. По ее мнению, проблема заключается не в сантиметрах, а в восприятии своего тела.