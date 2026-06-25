Сексолог рассказал о самой странной привычке зумеров в постели

Зумеры проверяют оповещения в смартфоне даже во время секса, заявила сексолог Исайя МакКимми. Об этой поразившей ее привычке специалистка рассказала в эфире утреннего шоу на телеканале 7News.

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Сексолог отметила, что была ошеломлена, прочитав американское исследование, в ходе которого выяснилось, что молодые люди не расстаются с телефоном даже во время близости.

«Это ставит перед нами серьезные вопросы: как поддерживать связь и не отставать от мира, все сильнее уходящего в цифровую среду», — считает МакКимми.

При этом она добавила, что зумеры серьезнее, чем предыдущие поколения, относятся к выбору партнера. Они реже заводят случайные интрижки, не знакомятся в барах и чаще ищут серьезные отношения. Еще одна интересная, по мнению сексолога, тенденция связана с тем, что многие молодые пары практикуют раздельный сон с партнером, так как высоко ценят качество своего отдыха.

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