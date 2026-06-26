Названа группа людей, которой полезно работать в отпуске

Павел Жаневров заявил НСН, что не всем подходит полное отстранение от рабочих процессов во время отпуска, но кому-то это может испортить весь отдых.

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Если в отпуске человек тревожится от каждого рабочего сообщения, то лучше убрать все уведомления, а также договориться о том, что он будет на связи только несколько часов в день. Об этом НСН рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Около 67% россиян продолжают заниматься рабочими задачами во время отпуска, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследования сервисов Работа.ру и «Подработка». При этом почти 23% опрошенных часто подключаются к рабочим вопросам во время отдыха, а еще 44% делают это время от времени. Жавнеров раскрыл, когда работать во время отпуска действительно вредно, а когда это даже может принести пользу.

«Если человеку нравится его работа, то он наоборот может на отдыхе чувствовать, что ему скучно, и работа позволяет ему ощущать, что он проводит отдых с пользой. В то же время это помогает контролировать ситуацию: человек понимает, что его потом не будут ждать какие-то неожиданные проблемы. Если после того, как он продолжал решать рабочие моменты на отдыхе, он не чувствует, что перезагрузился и полон сил, то, стоит пересмотреть этот момент. Он всегда может просто поставить авиарежим на телефоне. Либо договориться с коллегами, что готов быть на связи, допустим, до 12:00, а дальше — свободен. Если на отдыхе вы отвечаете на рабочие звонки из-за негативной мотивации, думая, что можете потерять должность, например, то это приводит к выгоранию», — рассказал он.

Также Жавнеров напомнил, как важно все-таки соблюдать цифровую гигиену.

«Даже простое уведомление, которое ты еще не открыл, может уже повышать тревожность. Поэтому все говорят о том, что должна быть некая цифровая гигиена: ты берешь телефон, настраиваешь, чтобы никакие уведомления не приходили, и за этот период ты отдыхаешь», — подытожил он.

Ранее доктор психологических наук Дмитрий Ягудин заявил, что одной недели отпуска часто недостаточно для полноценного восстановления после сильного выгорания на работе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».