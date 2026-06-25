Психологи объяснили, что на самом деле стоит за желанием быть без одежды

В лесах Санкт-Петербурга и Ленобласти начали массово разгуливать голые мужчины. Сообщается, что в регионе действует целое общество нудистов, при этом в различных тематических чатах они публикуют отчеты о своих выходах. Ранее в Московской области обнаженный мужчина повредил припаркованный автомобиль. В интернете можно найти даже гид по лучшим нудистским пляжам Крыма. А вот в Сочи любителей наготы стало настолько много, что сотрудники полиции стали проводить рейды по пляжам. Что же на самом деле стоит за желанием раздеться? О неожиданных психологических причинах нудизма — в эксклюзивном интервью MIR24.TV с экспертами.

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От стыда к принятию: как нудизм помогает некоторым людям полюбить свое тело?

«С психологической точки зрения люди становятся нудистами по очень разным причинам, и далеко не всегда это связано с сексуальностью. Это распространенный миф. Мотивация может быть совершенно иной, и разные психологические школы объясняют ее по-разному. С точки зрения гуманистической психологии нудизм может быть связан с принятием собственного тела. Человек перестает воспринимать его как объект постоянной оценки, перестает стыдиться возраста, веса, шрамов или несовершенств. Для многих — это своеобразная психологическая тренировка принятия себя. Некоторые люди рассказывают, что после первого опыта перестали болезненно реагировать на недостатки своей внешности. Телесно-ориентированная психотерапия рассматривает одежду не только как защиту, но и как символическую "броню"», — Родион Чепалов, психолог.

Для других возможность находиться без одежды в безопасной среде создает ощущение большей свободы, контакта с природой и собственным телом. Это напоминает некоторые практики осознанности, когда человек начинает сильнее ощущать ветер, солнце, воду, температуру кожи и присутствие в настоящем моменте.

«В гештальт-подходе можно предположить, что часть людей таким образом ищет более полный контакт с окружающей средой, — продолжает Родион Чепалов. — Им важно пережить ощущение целостности, убрать привычные социальные роли и буквально почувствовать себя частью природы. С точки зрения психоанализа мотивы могут быть гораздо разнообразнее. У одних — это действительно освобождение от чувства стыда, сформированного в детстве. У других — бессознательное желание быть увиденным, привлечь внимание, почувствовать собственную значимость. Иногда демонстрация тела становится способом компенсации внутренних переживаний или дефицита признания. Но делать подобные выводы только по факту увлечения нудизмом нельзя. Когнитивно-поведенческая психология объяснила бы это иначе».

Многие люди постепенно убеждаются, что их катастрофические ожидания не сбываются. Они думали: «Если люди увидят мое тело, меня будут осуждать». Затем оказывается, что большинство заняты собой. Так постепенно снижается тревога и меняются убеждения о собственной внешности.

«Я бы выделил несколько основных типов мотивации. Поиск свободы и естественности. Протест против чрезмерной сексуализации тела в обществе. Любовь к природе и необычным впечатлениям. Есть люди, которым просто нравится получать новый сенсорный опыт. Некоторые ищут чувство принадлежности к единомышленникам. И, конечно, существует небольшая группа людей, для которых публичная нагота становится способом привлечения внимания или эпатажа», — считает психолог.

Важно понимать, что далеко не всем такой образ жизни психологически подходит. Одежда создает чувство защищенности, приватности и безопасности.

Если человека заставляют раздеваться, он испытывает сильный стресс, чувство уязвимости и нарушение личных границ. Поэтому реакция дискомфорта совершенно нормальна.

«Если человек выбирает нудизм, необходимо соблюдать несколько важных правил. Прежде всего — уважать закон, окружающих людей и их право не становиться невольными участниками подобных практик. Второе правило — уважать собственные границы и не делать ничего под давлением компании. Третье — помнить о физической безопасности: защите кожи от солнца, насекомых и возможных травм. Поэтому массовый интерес к прогулкам без одежды нельзя объяснить одной причиной. Для одних — это психологическое освобождение, для других — поиск ярких ощущений, для третьих — философия естественности, а для кого-то — способ выделиться. Именно мотив человека, а не сам факт отсутствия одежды, имеет основное психологическое значение», — подытожил в разговоре Родион Чепалов.

Когда нагота — про комфорт, а когда — про власть и стыд?

«Я бы хотела разделить два явления, которые в инфоповоде смешались, иначе выводы будут неверными. Есть нудизм как осознанная практика, а есть демонстрация наготы перед людьми, которые на это не соглашались. Это психологически разные вещи. Начну с нудизма как такового. Для большинства практикующих — это вообще не про интим. Это про телесную свободу и снятие напряжения. Современный человек живет в постоянном самоконтроле: тело надо прятать, оценивать, стыдиться, подгонять под стандарт. Раздеться в безопасной среде для многих — значит сбросить этот груз и хоть ненадолго почувствовать себя в ладу с собственным телом», — Анастасия Андриян, психолог, психоаналитик, автор двух книг по психологии отношений, международный коуч ICF.

За нудизмом часто стоит усталость от стыда, который нам прививают с детства. Плюс контакт с природой, ощущение естественности, возврат к чему-то простому. Это, как правило, безобидная история, и «что-то делать» с человеком, который раздевается на специально отведенном пляже среди таких же, не нужно.

Но бывают и менее здоровые мотивы.

«Иногда нагота — способ привлечь внимание, которого не хватает иными путями, заявить о себе, нарушить запрет ради острых ощущений. В других случаях — протест против правил, а иногда за публичным обнажением стоит желание шокировать и спровоцировать реакцию. И вот как раз это явление, что мелькает в медиаполе в той же Ленобласти. Голый человек в лесу на виду у случайных прохожих — это уже не про личную телесную свободу. Когда нагота выносится туда, где ее увидят не желающие того люди, включая детей, ключевым становится не комфорт обнажающегося, а реакция окружающих. Если человеку важно именно чужое смущение, испуг, чужой взгляд — это уже ближе к эксгибиционизму. Это история про стыд», — поясняет Анастасия Андриян.

Нагота — это всегда про взгляд другого. Голым нельзя быть в одиночестве по-настоящему: ты гол только тогда, когда тебя кто-то видит или может увидеть. Поэтому за любым обнажением стоит вопрос отношений человека с чужим взглядом, а корни этих отношений — в раннем детстве.

Просто разбираться с этим должны не окружающие. Голый человек перед случайными людьми перекладывает свой стыд на них. Если в нудизме человек выходит из-под чужого взгляда, то здесь он, наоборот, силой захватывает этот взгляд, уточняет психолог. Тот, кого в детстве стыдили, лишали внимания или, наоборот, разглядывали против воли, теперь сам становится тем, кто застает врасплох и заставляет краснеть. Это попытка отыграть старую беспомощность за чужой счет.