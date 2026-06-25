Отнесение сожительства к угрозам нацбезопасности оценили

Утверждать, что сожительство вне брака несет серьезную угрозу национальной безопасности или даже является подрывным по отношению к Родине, – преувеличение. Тем не менее тенденция к такой форме союза между мужчиной и женщиной действительно усиливается, заявила в беседе с Москвой 24 социолог Анна Очкина.

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Так эксперт прокомментировала слова замминистра юстиции России Вадима Баланина, который заявил, что сожительство россиян без регистрации брака угрожает безопасности страны. Он также подчеркнул, что на фоне укрепления соответствующего тренда Минюст противодействует разрушению традиционных ценностей.

«Что касается угрозы национальной безопасности – на мой взгляд, это несколько преувеличено. Объяснять, что сожительство чуть ли не предательство Родины, неэффективно», – подчеркнула Очкина.

По ее мнению, главный рычаг, который есть у государства, – доступность жилья и планомерное распределение населения по стране за счет повышения качества жизни. Это повлияло бы и на занятость в социальной сфере, и на приток людей в регионы.

«Личное пространство и личная свобода очень важны для россиян – они ценят частную жизнь, и заглядывать в их постель не стоит», – подчеркнула она.

При этом социолог подтвердила, что тенденция к отказу от официальной регистрации брака действительно усиливается. В современных отношениях люди нередко решают не торопиться ни со свадьбой, ни с рождением детей, поскольку "гражданский" или "фактический" брак вошли в норму.

«Несколько десятилетий назад в Советском Союзе такие ситуации существовали, но были редкостью, неафишируемыми, скорее маргинальными. Сейчас это стало обыденностью», – отметила Очкина.

Одна из ключевых причин такой нормализации – ослабление внешнего давления на личную сферу: женщины стали свободнее распоряжаться своим временем и личной жизнью, уточнила эксперт.

Вместе с тем переоценилось и само значение брака. По словам Очкиной, такой союз стал восприниматься как пространство для рождения и воспитания детей, взаимной поддержки и взаимопонимания, поскольку выстроить финансовую стабильность и сексуальную жизнь можно и без официальной регистрации.

«В связи с этим требования к официальному союзу выросли: людям нужны глубокие, качественные отношения, которые построить непросто», – заявила Очкина.

По ее словам, для этого нужно много работать над собой, учиться сопереживать и слышать партнера. К тому же постоянно присутствуют материальные обстоятельства. Все это, как заключила эксперт, делает сохранение брака сложной задачей.

При этом за сожительство вне брака россиян штрафовать не будут, заявляла ранее первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она добавила, что в России реализуются обширные меры поддержки семей. По ее мнению, ценность и значимость брака повышается за счет такой поддержки, а не за счет запретов.