Что нужно делать, если вы подозреваете у себя выгорание

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина в разговоре с «Чемпионатом» перечислила действия, если вы подозреваете у себя выгорание. Не игнорируйте сигналы тела. Выгорание — маркер того, что текущий режим работы неустойчив. Это не приговор, а возможность пересмотреть баланс. Разделите зоны контроля: что вы можете изменить прямо сейчас? Например, делегировать одну задачу, обсудить с руководителем приоритеты, ввести 15-минутные перерывы без гаджетов.

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«Восстанавливайте ресурс через физиологию: сон семь-восемь часов, регулярная физическая активность (даже прогулка), техники диафрагмального дыхания для снижения уровня кортизола. Практикуйте "осознанность" — это не эзотерика, а навык замечать свои мысли и эмоции без осуждения, что помогает снизить реактивность на стрессоры», — посоветовала эксперт.

Если симптомы не уменьшаются за две-три недели самостоятельной работы, появляются мысли о бессмысленности, стойкое снижение настроения, возникают сложности в личных отношениях из-за раздражительности — обратитесь за профессиональной помощью. Когнитивно-поведенческая терапия и краткосрочные интервенции, направленные на управление стрессом, имеют доказанную эффективность при выгорании. Иногда требуется не «собраться», а временно снизить нагрузку — и это нормально.