Названа причина ссор в восьми из десяти пар

Восемь из десяти пар ссорятся из-за еды. Такую причину по результатам опроса двух тысяч человек назвал производитель закусок Doritos, сообщает издание Mirror.

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Как отметили в материале, 81 процент участников опроса пожаловались на то, что не соглашаются с партнером в вопросах выбора продуктов. При этом в 21 проценте случаев эти разногласия могут привести к серьезным ссорам. Примерно столько же человек, 22 процента респондентов, добавили, что чаще всего конфликтуют из-за еды вне дома или заказа доставки.

Чтобы избежать конфликтов, треть участников опроса и их партнеры предпочитают есть разные блюда. Выяснилось также, что мужчины чаще, чем женщины, идут на компромисс в отношении выбора продуктов питания: 27 процентов против 20 процентов. При этом каждый пятый мужчина признался, что партнерша имеет решающее право голоса в отношении того, чем поужинать или пообедать.

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