Психолог объяснил, как занятия спортом помогают «проживать эмоции»

Во время физических нагрузок человек может «легитимно проживать эмоции».

Таким советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Ксения Жаркова.

«Отдать ребёнка в спорт или какой-то другой физической нагрузкой заниматься — это хорошо. И я рекомендую спорт всем. Спорт — это хорошая вещь. В спорте мы можем проживать легитимно различные эмоции, в том числе подавленную злость. Например, контактный вид спорта, либо там, где есть конкуренция, мы можем реализовывать агрессию, быть достигатором либо агрессивным, в спарринге, например. Спорт очень хорошо влияет на психическое состояние, улучшает его».

Ранее психолог Елена Соловьёва назвала наиболее «токсичные» формы эмоционального насилия.