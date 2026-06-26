Стало известно, почему курортные романы чаще всего не имеют продолжения

Курортные романы — это, как правило, не любовь, а влюбленность в идеальные декорации. На отдыхе человек влюбляется не столько в партнера, сколько в собственное состояние: солнце, отсутствие обязательств и бытовых забот. Поэтому такие отношения чаще всего не имеют продолжения. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог Ольга Арабина.

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«Мозг получил мощнейший дофаминовый коктейль, и тоска после возвращения — это, по сути, химическая "ломка", а не разбитое сердце. Не вините себя за слабость и не идеализируйте партнера. Помните, что вы оба показывали друг другу лучшие, отпускные версии себя, без ипотеки, усталости и грязной посуды», — отметила специалист.

Она посоветовала не пытаться насильно переносить этот хрупкий мираж в серые будни — это может уничтожить светлое воспоминание. По ее словам, стоит дать себе разрешение немного погрустить, но установить для этого четкий срок.

Согласно опросу, проведенному ювелирной сетью «585 Золотой», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru», почти половина (44%) опрошенных россиян готовы завести роман во время отпуска.

Триггером для знакомства с противоположным полом могут стать самые разные факторы. По словам респондентов, самые популярные среди них — привлекательная внешность (71%), стильный образ (63%) и внешние признаки хорошего достатка (48%). На чувство юмора обращают внимание 33% участников опроса, собственной интуиции и внутреннему чутью в выборе избранника доверяют лишь 26%.