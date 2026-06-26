Психотерапевт объяснил, когда любовь к селфи становится опасным симптомом

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила в беседе с «Чемпионатом», когда любовь к селфи становится опасным симптомом. По её словам, если человек делает селфи очень часто и болезненно зависит от реакции, это может указывать на внутреннюю тревогу, потребность в подтверждении собственной ценности или неустойчивую самооценку.

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«Но и полное избегание фотографий иногда бывает способом спрятаться от внимания, особенно если человеку сложно принимать себя или он боится оценки. То есть важен не сам факт «люблю» или «не люблю», а то, насколько свободно человек к этому относится», — сказала эксперт.

Если селфи просто игра или привычка, это одно. Если же они становятся способом постоянно проверять, «достаточно ли я хорош», — это уже про психологическое напряжение.