Исследователи выяснили, что манера улыбаться может серьёзно повлиять на то, как вас воспринимают при приёме на работу, напомнил Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день». Так, широкая улыбка с демонстрацией зубов делает человека более дружелюбным в глазах окружающих, но при этом… не лучшим образом влияет на оценку его профессионализма.

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«В эксперименте приняло участие 120 человек — 60 мужчин и 60 женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Участникам показывали фотографии и просили оценить привлекательность, доброжелательность и компетентность, используя шкалу Лайкерта от 1 до 7», — Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день».

Когда на фото люди улыбались широко, показывая верхние и нижние зубы, их доброжелательность оценивали на 25−30% выше. Но при этом компетентность падала на 15−20%. Такую улыбку чаще связывали с «наивностью» или «недостаточной серьёзностью».

Если же на снимках у людей были сомкнутые губы и нейтральное выражение лица, их считали более компетентными, в среднем на 18% выше. Правда, дружелюбие оценивали ниже, примерно на 20%.

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