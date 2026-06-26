Эксперт предупредил о том, что может привести к потере связи с реальностью

Советы искусственного интеллекта могут привести к потере связи с реальностью.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Елена Соловьёва:

«ИИ, скорее всего, похвалит. Злоупотребление искусственным интеллектом — это одна из самых распространённых ошибок при самопомощи. Особенно современных людей, у которых есть склонность к зависимому поведению. Они подсаживаются на эти бесконечные разговоры с ИИ. Когда у человека есть определённые проблемы в голове, он эти проблемы загружает в ИИ, ИИ выдаёт им обратно проблемные решения. Для того чтобы получить знания о своей психике, ИИ недостаточно. Да, он умеет поддерживать, что-то объяснять, но если у вас уже пошёл разрыв с реальностью, а вы этого не отслеживаете, то для вас это бред. Умение быть в связи с реальностью может отследить только специалист».

Ранее психолог Ксения Жаркова рекомендовала занятия спортом для реализации «подавленной злости».