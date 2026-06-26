Почему женщины предпочитают высоких мужчин

В качестве потенциального партнера женщины склонны выбирать мужчин примерно на 16 сантиметров выше себя. К такому выводу пришли ученые из Университета Сент-Эндрюс в Великобритании. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, почему женщин больше интересуют высокие партнеры и кто предпочитает мужчин пониже.

© Вечерняя Москва

Как рассказала психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова, женщины хотят видеть рядом с собой мужчину высокого роста по двум причинам:

эволюционная — высокий рост и крупное телосложение для них являются маркером уверенности, силы и защиты. Женщины подсознательно ищут партнера, с которым им будет спокойно;

— высокий рост и крупное телосложение для них являются маркером уверенности, силы и защиты. Женщины подсознательно ищут партнера, с которым им будет спокойно; из-за самоощущения — с высоким мужчиной легко почувствовать себя хрупкой, маленькой и нежной. Поэтому они, чтобы раскрыть свою женственность в полной мере, выбирают высоких партнеров, на фоне которых выглядят «дюймовочками». Если же рядом невысокий мужчина, они могут чувствовать себя некомфортно.

По мнению же психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, чаще всего женщины выбирают партнера выше себя ростом, потому что он ассоциируется у них с образом отца.

«В их голове при виде таких мужчин сразу возникает некий образ защитника, который никогда не причинит вреда. Такие мужчины воспринимаются ими как надежные, сильные, статные личности, которые всегда поддержат, как отец», — пояснил он.

Однако некоторые женщины, напротив, выбирают в партнеры мужчин ниже себя ростом. Психиатр Жесткова объяснила, что это связано с их особенностями личности.

«Такие женщины, наоборот, более уверенные в себе. Для них рост и телосложение партнера не являются ключевыми факторами. Чтобы чувствовать себя комфортно рядом с ними, они оценивают их личные качества: заботу, интеллект, чувство юмора и взгляды на жизнь. Если женщина понимает, что партнер может подарить ей стабильность, то его рост отходит на второй план», — рассказала эксперт.

Если женщины ориентируются на рост при выборе партнера, то мужчины по всему миру ищут для отношений обеспеченных девушек. Почему возникла такая тенденция и как это может отразиться на развитии общества, выясняла «Вечерняя Москва».

Также современные пары теперь не спешат заключать браки. Так, девушки выходят замуж в 23–28 лет, а мужчины — в 25–30 лет. Почему люди стали позже создавать семьи и когда стоит заключать брак, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.