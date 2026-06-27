Какие комплименты лучше не произносить

Не следует говорить человеку, что он поправился или похудел.

Подобные комментарии в свой адрес лучше игнорировать. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала специалист по работе с расстройством пищевого поведения Екатерина Тетерникова.

«У нас есть постоянный жирный шейминг в обществе, поэтому часто, когда говорят, что ты похудел — это в плюс, а набрал — в минус. Мы должны понимать и объяснять своим знакомым, что неприлично давать комментарии по поводу внешности и тела. Нужно научиться делать комплименты. Это хамство, неприлично говорить, что кто-то поправился или похудел. Как отвечать на такие комплименты? Мы можем просто проигнорировать этот комплимент и не давать поведенческую реакцию. Потому что, если мы даём реакцию любую, то подкрепляем поведение. Можем проигнорировать. Если человек не понимает, то можем сказать, что вам неприятны комментарии по поводу веса. Если человек продолжает это делать, то можно спросить, зачем ты говоришь то, что мне неприятно».

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