Бизнес-психолог рассказал, какие люди часто меняют работу

Это молодёжь, оберегающая свои границы, и те, кто находится в кризисе среднего возраста.

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Миллениалы более терпеливы, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Екатерина Кольцова.

«Сейчас две категории людей, которые часто меняют работу. Первая категория — это молодёжь до 30 лет — это те, кто уже росли с пониманием своей психики, своих границ, кого описывали миллениалы. Если брать миллениалов, то мы росли с позиции: «Сказали, значит надо». Мы более терпеливы. Вторая категория тех, кто очень активно меняет работу, — это те, кто вступает в кризис среднего возраста. Это примерно 40-45. Сейчас с 2024 года нормой стало, если сотрудник работает в компании всего лишь два года».

Ранее руководитель по внутренним коммуникациям и бренду работодателя «Работа.ру» Татьяна Мощагина констатировала низкий уровень трудовой ответственности у зумеров. Молодое поколение чаще выбирает себя и свои интересы. Сотрудники старше 50 лет более ответственны.