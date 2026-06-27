Психолог назвал семь простых способов остановить паническую атаку

Учащенное сердцебиение, нехватка воздуха, головокружение и чувство сильного страха могут быть признаками панической атаки. Как отличить ее от обычной тревоги и что делать в первые минуты приступа, рассказала психолог Александра Метальникова интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

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По словам специалиста, первым шагом может стать простая самодиагностика. Она советует оценивать свое состояние по шкале от 1 до 10. Такой способ помогает понять, насколько сильна тревога, и отслеживать, становится ли состояние лучше или хуже.

Если паническая атака уже началась, психолог рекомендует переключить внимание на тело и окружающую обстановку. Среди методов самопомощи она выделяет:

дыхательные упражнения с концентрацией на вдохе и выдохе;

технику "5 ощущений", когда человек последовательно обращает внимание на то, что видит, слышит, чувствует, ощущает на запах и вкус;

движения глазами из стороны в сторону и вверх-вниз с закрытыми глазами;

интенсивную физическую нагрузку – бег, плавание, йогу или даже обычную прогулку;

гимнастику Стрельниковой с серией коротких вдохов;

массаж и медитации;

использование эфирных масел.

Кроме того, специалист советует обратить внимание на питание. По ее словам, здоровье кишечника влияет не только на иммунитет, но и на эмоциональное состояние, поэтому рацион с достаточным количеством клетчатки может стать частью профилактики тревожных расстройств.