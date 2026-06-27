Что такое «любовная зависимость» и можно ли ее вылечить

Россияне стали чаще страдать от «любовной зависимости». Одержимость партнером проявляется в виде навязчивых звонков и сообщений в социальных сетях, необъяснимой ревности или неготовности услышать «нет». От этой проблемы одинаково страдают мужчины и женщины разных возрастов. «Вечерняя Москва» рассказывает, насколько опасна «любовная зависимость».

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Почему это опасно

Как рассказала клинический психолог Марианна Абравитова, «любовная зависимость» — это поведенческое расстройство. В этом состоянии отношения с партнером становятся навязчивой идеей, а эмоциональное состояние полностью зависит от взаимодействия с другим человеком.

ВОЗ признает это состояние болезнью, а по тяжести оно приравнивается к алкогольной или наркотической зависимости, потому что она оказывает разрушительное воздействие на психику и ведет к потере себя. Если человек растворяется в партнере, забывая о себе и своих потребностях, возникают проблемы со сном, аппетитом и здоровьем в целом. Такая зависимость может также привести к нервному истощению, которое возникает из-за перманентного страха потерять партнера, — предупредила врач.

Однако к такой зависимости склонны не все, это свойственно людям:

с тревожным типом привязанности;

с низкой самооценкой;

с эмоциональной незрелостью.

Как распознать «любовную зависимость»

Абравитова рассказала, что есть яркие признаки, которые говорят о нездоровых отношениях с партнером. Среди них:

навязчивые мысли о человеке даже во время работы или любых других дел;

ожидание звонка, смс или лайков в социальных сетях;

паника, если партнер долго не пишет или не звонит;

страх потери;

контроль партнера;

попытка добиться внимания человека любым способом.

Как при любой другой зависимости, начинается ломка, потому что даже короткая разлука вызывает тревогу, панику и отчаяние. Человека это ломает и заставляет пожертвовать собой ради другого. Находясь в любовной зависимости, любимые хобби, карьера, друзья и семья уходят на второй план, а все мысли занимает партнер и его благополучие, — пояснила психолог.

Может возникнуть не только в романтических отношениях

Зависимость от другого человека возникает не только в романтических отношениях, отметила Абравитова.

Зацикленность на конкретном человеке может возникать в любых значимых отношениях: между друзьями, родственниками или коллегами. Если вы замечаете, что все ваши мысли заняты другим человеком, а его одобрение или неодобрение становится смыслом жизни — это зависимость, которая возникает, чтобы компенсировать внутреннюю пустоту, — рассказала психолог.

Как справиться

Чтобы побороть «любовную зависимость», Абравитова рекомендовала придерживаться таких шагов:

осознание проблемы и ее принятие — человек должен признаться себе, что он зависим от кого-то другого;

сместить фокус внимания на свою жизнь, интересы и других друзей;

восстанавливать личные границы;

проработать самооценку.

Эффективнее будет пройти все эти шаги вместе с квалифицированным специалистом, потому что у него всегда есть механизмы, которые будут эффективно работать при решении проблемы, — посоветовала психолог.

Также российские пары стали чаще расставаться по принципу гостинга: один из партнеров резко прекращает общение, перестает отвечать на звонки, игнорирует сообщения и исчезает. Стресс от такого внезапного исчезновения второй половинки может довести человека до нервного срыва. Почему люди так поступают и что поможет пережить такое расставание, рассказывает «Вечерняя Москва».