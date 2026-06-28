Психолог раскрыла привычку, которая ведет к выгоранию и хроническому стрессу

Постоянные уведомления из рабочих чатов и привычка всегда оставаться на связи могут стать причиной хронического стресса и эмоционального выгорания. Об этом рассказала психолог Александра Яковлева в подкасте музыкального сервиса.

По словам специалиста, современные цифровые сервисы специально удерживают внимание пользователей. Каждое новое сообщение или уведомление вызывает кратковременный выброс дофамина, заставляя человека снова и снова проверять телефон.

Эксперт отмечает, что сегодня люди ежедневно потребляют огромные объемы информации, большая часть которой не приносит практической пользы. Из-за этого нервная система не успевает восстанавливаться, что повышает риск хронической усталости и фоновой тревожности.

Особенно негативно, по мнению психолога, влияют рабочие мессенджеры. Они стирают границы между работой и личной жизнью: сообщения могут приходить поздно вечером или ночью, а мозг постоянно остается в режиме ожидания новых задач.

Чтобы снизить нагрузку на психику, Яковлева советует установить четкие часы для проверки рабочих чатов, регулярно устраивать отдых без гаджетов, больше двигаться и чаще встречаться с близкими лично. Именно живое общение и цифровые паузы помогают мозгу восстановиться и уменьшают уровень повседневного стресса.

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