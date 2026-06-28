Психологи объяснили, кто должен быть главным в семье

В недавнем интервью Ксения Собчак заявила, что, вопреки представлениям публики, что всем в их семье управляет телеведущая, на самом деле это Богомолов – «диктатор, абьюзер и самый главный в семье». Причём, по словам телеведущей, ей даже нравится, что «появился мужчина, который произвёл укрощение строптивой». Одни заявление Ксении встретили с одобрением – по их мнению, именно мужчине и пристало быть главным в семье. Другие поспешили высказать своё фи, поскольку, по их мнению, современной женщине не пристало подчиняться мужчине, пусть даже и очень любимому. Так кто же должен быть главным в семье и кто кому должен подчиняться?

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Мужик сказал!

Помнится, ещё герой фильма «Москва слезам не верит» (18+) говорил, что всё и всегда будет решать сам на том простом основании, что он – мужчина. И тех, кто придерживается подобной точки зрения, по-прежнему немало.

Всё-таки образ мужчины-главы семьи сложился исторически. И потому многие согласны, что принимать решения в семье, распределять бюджет и вообще определять её курс движения по жизни должны именно представители сильного пола.

Да и психологи считают, что женщине пристало давать мужчине возможность брать ответственность на себя, проявлять инициативу, решать проблемы. Это позволяет ему развиваться и реализовывать мужское начало. В результате рядом действительно оказывается мужчина, на которого можно опереться в любой момент. Та самая каменная стена, за которой мечтают оказаться многие женщины.

Поэтому многих представительниц слабого пола вполне устраивает ситуация, когда вся ответственность за семейный курс и управление финансами лежит на супруге. Причём к такому поведению тяготеют не только женщины, зависимые от мужа в материальном плане, но и зарабатывающие сами. Это даёт им заветное чувство защищённости.

Побочный эффект

Очень часто мужчины, склонные к единоличному управлению семейным судном. оказываются банальными абьюзерами.

Принимая решения, они могут не учитывать интересы или чувства жены. А полностью распоряжаясь финансами, ставят её в зависимое положение. В результате жена вынуждена постоянно отчитываться о своих тратах. Что ставит её в зависимое положение и даёт супругу простор для манипуляции и контроля.

А для того, чтобы было легче удерживать позицию единственного главы семьи, такие мужья часто склонны обесценивать любые достижения и успехи жены.

Уважают на работе – это потому, что не знают, насколько она безалаберна на самом деле. Успешно реализовала проект – даже удивительно, как это она со своими мозгами умудрились не опозориться. Гости хвалят еду супруги – да она просто ничего другого не умеет.

В результате женщина и сама начинает сомневаться в собственных возможностях. Самооценка и самоуважение тают на глазах. А вот чувство вины и неуверенности расцветают буйным цветом.

В результате вместо ожидаемого чувства защищённости женщина получает вечное ощущение тревоги.

Слово женщины

С тех пор как понятие абьюза со страниц психологических учебников шагнуло в обычную жизнь, многие современные представительницы слабого пола уже не видят в Гоше из «Москва слезам не верит» сугубо положительного героя.

Многие женщины сегодня предпочитают самостоятельно принимать решения и определять свою судьбу. А потому не видят причины полностью отдавать бразды семейного правления в мужские руки.

Чаще взять власть в семье норовят женщины так называемого маскулинного типа – обладающие мужским характером, доминирующей мужской энергией. Большинство из них занимаются бизнесом или делают успешную карьеру, в результате чего вырабатывают в себе мужские качества. И эти качества они проявляют и в личных отношениях, в семье.

Впрочем, порой женщины выполняют функции главы семьи не от хорошей жизни. Часто это вызвано нежеланием или даже неспособностью мужчины самостоятельно принимать серьёзные решения и отвечать за свои поступки. Как правило, бразды правления в женские руки с готовностью передают сыновья властных мам, привыкшие к подобному распределению ролей, и просто инфантильные мужчины. Их вполне устраивает, что именно жена стоит у руля семейного корабля.

Побочный эффект

В браке с сильным, маскулинным мужчиной попытка жены стать главой семьи приводит к ожесточённой борьбе за власть. Каждый прёт как танк, не желая уступать другому. Начинаются конфликты, измены. В итоге отношения просто разрушаются.

Если же мужчина не возражает против передачи всей полноты власти в женские руки – это приводит к психологической деформации обоих супругов. Жена превращается в маму. А мужчина утрачивает свою мужественность, поскольку мужская реализация возможна только при его способности принимать решения. Захватывая же власть, женщина, считают специалисты, разрушает и эту способность, и мужскую волю.

Вдобавок со временем груз ответственности, взваленный женщиной на свои плечи вместе с властью, начинает её тяготить. И она начинает требовать от мужа разделить вместе с ней эту ношу. Но он к этому времени уже успел отвыкнуть от любой ответственности и не понимает, что от него требует жена и почему.

Возмущение жены вызывает у таких мужчин лишь раздражение и страх. Они становятся чуть ли не главными чувствами, которые он теперь и испытывает к ней. В итоге мужчина начинает уходить во внутреннюю эмиграцию – алкоголизм, измены. Отношения либо разваливаются, либо сводятся к унылому сосуществованию постылых соседей.

Парный выход

Единого мнения на счёт того, кто должен быть главным в семье, у специалистов не существует.

«В каждой семье всё решается индивидуально. Где существует традиционный уклад, ближе к домострою, там мужчина принимает решения. И, соответственно, несёт за них ответственность, – считает психолог психологического центра «5ДА!» Дмитрий Сейнов. – В семьях, где из поколения в поколение верховодили женщины, право голоса традиционно принадлежит им. Не нужно даже спорить – обе стороны правы: и те, кто считает, что решение должен принимать мужчина, и те, кто уверен, что – женщины».

В идеале будущим супругам ещё до похода в загс стоит определить, насколько у них совпадают представления о ролевой модели семьи – кто в семье главный, кто добытчик, кто управляет. И если представления супругов о семейных ролях совпадают, то им как минимум не грозит борьба за власть, а стало быть – есть шанс на построение гармоничных отношений.

Другое дело, предупреждает эксперт, что диктатура – мужская или женская – в любом случае диктатура.

«Если мужчина-диктатор принимает решения, он точно так же унижает женщину, как и она его, принимая решения без его участия. Вообще в современном мире все решения в семье супруги должны принимать вместе. Самый выигрышный вариант, когда люди прислушиваются друг к другу», – считает Дмитрий Сейнов.

В гармоничных парах ответственность за семью и отношения не принадлежит кому-то одному. Она равномерно разделяется между обоими супругами. Но чтобы этого достичь, им нужно уметь договариваться друг с другом.

«Можно разделить зоны ответственности – здесь ты главный, здесь я, – советует психолог психологического центра «5ДА!» Марина Морозова. – К примеру, у тебя лучше получается в отношении воспитания ребёнка. Очень хорошо получается у многих пап домашку делать с детьми. Не надо делить дела на женские и мужские. Кто лучше готовит, кому это больше нравится, тот пусть этим и занимается. У меня водить машину лучше получается, я лучше ориентируюсь в пространстве, а у тебя, хоть ты мужчина, лучше получается с сыном налаживать отношения, играть с ним, уроки делать. Ну, давай я буду за рулём, а ты будешь с сыном. Ничего страшного. Тем более, что сейчас разница между полами будет стираться всё больше и больше».

…В любом случае важно, чтобы выбранная модель управления семьи устраивала обоих супругов, чтобы каждый из них чувствовал себя услышанным и ценным для другого. И тогда вопрос, кто из них главный, вряд ли сможет существенно омрачить их совместную жизнь.