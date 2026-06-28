Как отказаться от телефона в отпуске и действительно отдохнуть

Современный отпуск часто выглядит парадоксально. Человек летит через полмира, чтобы увидеть океан, горы или старинные улочки нового города, а в итоге большую часть времени проводит в том же экране, в который смотрел дома. Мы меняем офис на шезлонг, но не меняем привычки. Почему так происходит разбираемся вместе с психологом Миланой Аксельрод.

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Почему нам сложно оторваться от телефона

Многие замечают за собой: рука автоматически тянется к телефону каждые несколько минут. Проверить сообщения, посмотреть новости, открыть социальные сети, пролистать ленту. Кажется, что это безобидное действие, но на самом деле оно говорит о том, что нервная система привыкла к постоянной стимуляции и больше не умеет находиться в состоянии покоя.

«Проблема не в самом телефоне, а в том, что мозг перестает отдыхать. Даже во время отпуска он продолжает получать бесконечный поток информации, переключаться между задачами и находиться в режиме ожидания новых сигналов. Поэтому если вы хотите действительно восстановиться, важно не просто сократить экранное время, а помочь мозгу заново научиться отдыхать», — объясняет психолог.

Как поменять привычку

Первое, что стоит сделать, — ввести небольшие ограничения. Не нужно устраивать радикальный цифровой детокс и оставлять телефон дома. Начните с простого. Милана:

«Например, не берите его на завтрак, не доставайте во время прогулки или оставляйте в номере, когда идете на пляж. Такие небольшие паузы помогают постепенно разорвать автоматическую связь между свободным временем и необходимостью постоянно смотреть в экран».

Следующий шаг — убрать триггеры, которые провоцируют вас брать телефон в руки. Отключите уведомления, перенесите социальные сети с главного экрана, выйдите из части чатов и каналов, которые не несут реальной пользы.

«Чем меньше визуальных раздражителей будет попадаться на глаза, тем реже мозг будет требовать очередную дозу информации», — отмечает психолог.

Предложите мозгу альтернативу

Важно понимать, что мозг ищет не телефон как таковой. Он ищет дофамин — ощущение новизны, интереса и удовольствия. Поэтому запретить себе скроллинг недостаточно. Нужно предложить альтернативу. Плавание, спорт, прогулки по новым местам, чтение книг, живое общение, экскурсии, новые впечатления — все это дает мозгу необходимую стимуляцию, но делает это естественным способом.

«Именно такие активности помогают переключиться и почувствовать себя по-настоящему вовлеченным в происходящее вокруг», — подчеркивает Милана.

Еще один простой, но эффективный прием — держать телефон физически подальше от себя. Оставляйте его в номере, убирайте в сумку или сейф. Психолог:

«Дело в том, что зависимость часто работает неосознанно. Мы не принимаем решение взять телефон, а просто делаем это автоматически. Когда устройство находится вне зоны досягаемости, цепочка привычных действий нарушается».

Есть и более радикальный, но очень действенный инструмент — специальные чехлы-блокираторы. Они ограничивают быстрый доступ к устройству и помогают выдерживать установленные для себя рамки.

«На практике этот способ оказывается одним из самых эффективных, особенно если сочетать его с временными ограничениями на использование телефона», — советует специалист.

Самое главное — помнить, что мозг не отдыхает во время бесконечного скроллинга ленты, просмотра коротких видео или сериалов. Это лишь смена одного вида информационной нагрузки на другой.

«Настоящий отдых происходит тогда, когда внимание переключается на реальный мир: шум волн, разговор с близким человеком, запах моря, архитектуру нового города или закат, который невозможно пролистать дальше», — заключает эксперт.

Отпуск — это не только смена локации. Это возможность вернуть себе способность замечать жизнь вокруг. И иногда для этого достаточно просто убрать телефон из рук.