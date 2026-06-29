Эксперт объяснила снижение спроса на услуги психологов

Люди стали чаще обращаться к нейросетям за советами.

Сфера может «радикально» измениться. Таким прогнозом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась сексолог, психотерапевт Амина Назаралиева.

«Для меня это пример профанации, когда вешают ярлыки, и многие психологи так и делают. Это нас возвращает к тому, как мы этих специалистов готовим. Потому что, как и в ИИ, так и в матанализе, есть такой закон: garbage in, garbage out. То есть, если вы берёте какую-то мусорную информацию и засовываете её в машину или в человека, то она вам выдаст точно такую же мусорную информацию. В этом основная проблема, какой мусор в голову засовывает, кто и где. Сейчас мы вообще видим благодаря ИИ изменение тренда. Сейчас психологи сидят и плачут, что к ним перестали люди ходить. В целом, такое впечатление, как-будто ИИ на сегодняшний день даёт советы лучше, чем какой-то рандомный случайный сексолог или психолог в онлайне. Я думаю, что это полностью вообще поменяет ситуацию радикально».

Ранее опрос показал, что почти половина москвичей хотя бы раз просила у ИИ совета по личным вопросам. Обсуждали с нейросетью отношения, здоровье, карьеру или психологию 49% респондентов. Чаще всего с к искусственному интеллекту обращаются женщины, чем мужчины (52% против 46%). Такие данные исследования сервиса SuperJob есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».