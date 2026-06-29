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Живущей с родителями паре назвали способы незаметно заниматься сексом

Lenta.ru

Женщина, живущая с родственниками мужа, пожаловалась на то, что не знает, как незаметно заниматься сексом. В комментариях к посту пользователи Reddit дали ей несколько советов.

Названы способы незаметно заниматься сексом, если пара живет с родителями
© Лента.Ru

По словам женщины, родители ее мужа очень религиозны, поэтому она не хочет раскрывать перед ними свою интимную жизнь. Чтобы намекнуть мужу на желание интимной близости, она меняет прически: завязывает тугой низкий пучок, если хочет заняться с ним сексом вечером того же дня, и носит заколку, если хочет орального секса. Однако каждый раз автор поста сталкивается с проблемами: ночью в доме слишком тихо, а уходить с мужем в комнату днем она стесняется.

При этом пара уже воспитывает одного ребенка и планирует второго.

«Мы не хотим переезжать, так как аренда очень дорогая. Зачатие первого ребенка не было проблемой, оно произошло, когда родители мужа были в путешествии. Но это случается редко. Супруг говорит, что мы не должны беспокоиться о том, что его родители подумают, но мне все равно неловко», — написала она и попросила совета у других пользователей.

В комментариях девушке посоветовали использовать генератор белого шума, включать в комнате сериалы или музыку во время секса. Если же автор хочет уединиться с мужем днем, пользователи порекомендовали ей говорить свекру и свекрови, что она идет подремать.

При этом многие призвали женщину либо съехать от родителей, либо поменять отношение к происходящему.

«Каждый взрослый человек знает, что происходит. У всех пар есть свой собственный язык, чтобы донести желания до любимого человека. Вам не нужно стесняться нормального человеческого поведения», — отметила одна из пользовательниц.

Ранее 23-летний девственник, начавший встречаться с опытной девушкой, рассказал о мешающем ему заняться сексом страхе. Молодой человек признался, что чувствует себя крайне неуверенным из-за отсутствия сексуального опыта.