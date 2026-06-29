Психолог объяснила, как современный человек попадает в «дофаминовую яму»

Современный человек легко может угодить в так называемую «дофаминовую яму» в условиях искусственного изобилия и множества соблазнов. Это, к примеру, алкоголь, энергетики, кофеин и рафинированный сахар. Об этом в интервью РИАМО предупредила клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» Ольга Уманова.

«Наш мозг формировался миллионы лет в среде, где ресурсы — сладкое, жирное, новое — были в жестком дефиците. Эволюция научила нас — нашел калории или новую информацию, получи награду, чтобы выжить», — отметила эксперт.

Не стоит забывать о соцсетях и новостных агрегаторах. Их алгоритмы работают по принципу «казино», подкидывая контент непредсказуемо. Короткие видео буквально «выжигают» рецепторы за 15 минут, добавила она.

Дофаминовая яма — состояние, при котором у человека происходит резкое снижение мотивации, эмоциональный спад, потеря интереса к повседневным делам после ярких событий и острых приятных впечатлений. Почему это состояние возникает, какие у него симптомы и как выбраться — в материале «Газеты.Ru».