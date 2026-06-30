Психолог объяснила, как не спешить с увольнением после отпуска

После отпуска у многих россиян появляется мысль о смене работы. По данным опроса, об увольнении задумываются около 40% респондентов. Ещё 45% говорят, что им нужно время, чтобы снова включиться в привычный рабочий ритм. У большинства на это уходит один-два дня, однако некоторые после возвращения сталкиваются с апатией, раздражением и нарушением сна.О том, как не принимать решение на эмоциях и понять, действительно ли пора менять работу, Авторадио рассказала психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим:

"Важно задать себе вопрос: "Что меня не устраивает?" и проанализировать причины. Причины будут и субъективные, что-то не нравится, и объективные, где действительно что-то объективно не устраивает. И второй вопрос: как я могу на это повлиять? Если человек может повлиять на ситуацию, то очень важно направить эту энергию на разрешение ситуации. То есть, что я могу сейчас сделать? И тогда человек не будет оставаться в этом состоянии эмоционального болота, в которую он погружается после отпуска. Потому что энергия никуда не девается, и размышления о том, как было бы лучше, что не устраивает, и переживания, которые захватывают, они остаются внутри человека".

В первые дни после отпуска специалисты советуют не пытаться сразу наверстать всё, что накопилось за время отсутствия. Лучше начать с разбора почты, составить список задач и постепенно возвращаться к привычному графику.