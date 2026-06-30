«Синдром нищебродства». Финансовая помощь не помогает «встать на ноги»

Безусловный базовый доход (ББД) — тема, которая последние несколько лет будоражит умы и левых, и правых. Сэм Альтман, глава OpenAI, вложил десятки миллионов долларов в масштабный эксперимент, где тысячи американцев получали по 1000 долларов в месяц независимо от занятости. А потом взял и публично признал:

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«Я больше не верю в безусловный базовый доход так, как верил раньше».

И похоже, он прав, во всяком случае в ближайшей перспективе. Но не по тем причинам, о которых обычно говорят.

Деньги не лечат «психологию бедности». Как отметил в комментарии RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, психология бедности — это не просто «нет денег». Это устойчивая линза, через которую человек воспринимает реальность. Для выхода из бедности важны не только доходы, но и установки, социальное окружение, когнитивные способности, культурная среда. Психология бедности проявляется в ощущении, что от тебя ничего не зависит, что любые попытки изменить жизнь бесполезны. Человек перекладывает ответственность на государство, на соседей, на «систему». И вот такому человеку дают деньги. Что происходит? В лучшем случае — он немного улучшает своё текущее потребление. В худшем — закрепляется в установке «мне должны», а мотивация искать работу, развиваться, конкурировать стремительно падает.

«Это подтверждает и логика государства. Почему власти так упорно стремятся вовлечь всех в экономическую деятельность? Министр труда Антон Котяков обратил внимание на необходимость вовлечь в занятость почти 12 миллионов человек в ближайшие семь лет. А его шеф — вице-премьер Татьяна Голикова — подтвердила, что до 2032 года экономике потребуется около 12 миллионов новых работников. Это связано не только со стимулированием экономики, но и с обеспечением социальной стабильности. Человек, который работает, пусть даже на низкооплачиваемой работе, чувствует себя частью общества. У него есть график, есть коллектив, есть социальные связи. Он не выпадает из системы. Государству нужен не просто налогоплательщик — нужен встроенный в общество гражданин».

Но, по словам эксперта, есть нюанс: «бульон из-под яиц» вместо производительности. Проблема в том, что вовлечь — не значит сделать продуктивным. Производительность труда в России растёт скромными темпами — в 2025 году всего 1,7%. При этом средняя мировая производительность составляет 23,11 доллара ВВП за отработанный час, в США — 81,8 доллара, в ЕС — 71,32 доллара, а в России — лишь 44. То есть мы можем занять всех. Создать рабочие места. Но если люди не хотят или не могут работать эффективно — мы получаем «бульон из-под яиц»: все при деле, все заняты, все что-то делают. Но производительность хромает. А значит, и экономика буксует.

«Человека нельзя вытащить из бедности деньгами. Деньги — это временный костыль. Если у человека в голове засел "синдром нищебродства" — он всё равно вернётся к нулю, потому что разучился хотеть большего. Он не знает, как распорядиться ресурсом. Он не знает, как планировать. Он не знает, как инвестировать в себя. Альтман пришёл к выводу: вместо раздачи денег нужен "фонд гражданского богатства", который распределяет выгоды от развития технологий, но не убивает мотивацию».

Что это значит для нас? По словам эксперта, проблема не в том, чтобы дать деньги. Проблема в том, чтобы изменить мышление. А это — работа не на одно поколение. И здесь государство должно не просто платить пособия, а создавать институты, которые возвращают человеку чувство контроля над собственной жизнью.