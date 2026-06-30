Почему люди чаще верят мошенникам во время сбоев в мессенджерах

Во время технических сбоев в мессенджерах люди могут становиться уязвимее для мошенников, которые предлагают «восстановить доступ» через фейковые ссылки, поскольку в состоянии тревоги и неопределенности снижается критическое мышление и возрастает стремление как можно быстрее решить проблему. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

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«Когда в мессенджере вдруг пропадает связь или перестают загружаться сообщения, многие испытывают не просто лeгкое беспокойство, а настоящую панику. Учащается сердцебиение, появляется чувство тревоги, желание немедленно перезагрузить телефон, проверить интернет, написать в другой канал. Это состояние называется номофобией – страхом остаться без мобильной связи. И в условиях реальных технических сбоев этот страх превращается в массовое явление», – сказала Шпагина.

По словам эксперта, человек является социальным существом, для которого важно быть частью группы. Поэтому потеря цифровой связи может восприниматься мозгом не как техническая неисправность, а как угроза социальной изоляции.

«Сегодня цифровая связь стала аналогом племени. Когда мы теряем доступ к мессенджерам, наш мозг интерпретирует это не как техническую неисправность, а как угрозу социальной изоляции. Активируется миндалевидное тело – центр страха, и организм переходит в режим "бей или беги". Именно поэтому потеря связи переживается как реальная угроза жизни, несмотря на то, что объективно опасности нет», – пояснила психолог.

Она отметила, что тревога и паника снижают способность к критическому мышлению. В моменты, когда человек не понимает, что происходит, связь пропадает, а новости противоречивы, мозг ищет немедленное объяснение и решение.

«И именно в этот момент мы становимся в несколько раз уязвимее для манипуляций. Мошенники, которые активно отслеживают часы сбоев, начинают массовые атаки. Они рассылают сообщения от имени "техподдержки", "МЧС" или "оператора связи" с просьбой перейти по ссылке для «восстановления доступа». Человек в панике кликает, вводит данные и теряет все», – подчеркнула Шпагина.

По ее словам, это является классическим приемом социальной инженерии: сначала жертву выводят из равновесия, а затем предлагают простое решение.

«Когда мозг перегружен тревогой, он не способен анализировать, он действует на рефлексах. В состоянии стресса мы становимся легкой добычей», – добавила эксперт.

Шпагина рекомендовала при сбоях не переходить по ссылкам, которые приходят в мессенджерах, даже если сообщение выглядит официальным. Также она посоветовала заранее подготовить альтернативные способы связи с близкими.