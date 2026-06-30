Психолог объяснила пользу коротких перерывов при удаленке

Доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА кандидат психологических наук Елена Шпагина рассказала, как техника «Помодоро» помогает сохранять рабочий ритм на удалёнке.

В беседе с Life.ru она отметила, что летом ситуация может усложняться из-за детей на каникулах, бытового шума и домашних отвлечений. В таких условиях длинный список задач начинает казаться невыполнимым.

«Мозгу легче согласиться на короткий спринт, чем на долгий марафон», — объяснила Шпагина.

По словам психолога, вместо установки «мне надо работать целый день» человек может сказать себе: «Я просто поработаю 25 минут». Это снижает внутреннее сопротивление и помогает приступить к задаче.

Шпагина посоветовала не ждать идеальных условий, а заранее вводить понятный режим: 25 минут работы и пять минут общения с близкими. Такой формат, как отметила специалист, помогает и взрослым, и детям, поскольку делает время более предсказуемым.

Эксперт подчеркнула, что важную роль играют перерывы: за несколько минут можно выпить воды, размяться, ответить на вопрос ребёнка или восстановить внимание.

Начинать она рекомендовала с одного — двух 25-минутных спринтов в день, поскольку качество работы важнее её длительности.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, что полное отстранение от рабочих процессов во время отпуска подходит не всем.