Как вести себя с родственниками, которые нарушают личные границы

Все мы любим и уважаем своих родственников. Но бывают и такие члены семьи, взаимодействие с которыми становится источником стресса. Часто так происходит, когда они систематически нарушают личные границы.

Как вести себя с такой родней, позволяя не только изменить внешние реакции, но и трансформировать внутренние установки, мешающие защитить себя, нам рассказала клинический психолог, КПТ-терапевт Юлия Королева.

«С точки зрения когнитивно-поведенческой терапии наши чувства и поведение определяют не сами события, а наши мысли и убеждения по их поводу. Нарушение границ родственниками, невозможность их отстоять вызывает гнев, обиду, чувство вины не напрямую, а через автоматические мысли и убеждения, например: „я плохая, если откажу“, „они обидятся и перестанут со мной общаться“», — объясняет психолог.

Что такое границы с родственниками и почему их так трудно отстаивать

Каждый раз, когда вы слышите от членов семьи: «Когда уже выйдешь замуж?», «А ребенка когда рожать будете?», «Думаешь, что ты умнее нас?», внутри поднимается раздражение, однако вы либо молчите, проглатывая обиду, либо срываетесь, а потом вините себя за это.

«Границы это в первую очередь наши убеждения — долженствования, они говорят о том, что у нас нет возможности поступить по-другому. Если вы думаете: „Я должна быть хорошей“, „Хорошая дочка должна помогать родителям“, то именно такие убеждения заставляют терпеть нарушение границ, потому что „так надо“», — подчеркивает психолог.

По словам эксперта, когда вы должны, не важно что и кому, такие мысли не дают вам адаптироваться и мыслить более рационально. Подумайте: «Где написано, что вы должны? Что самое страшное произойдет, если вы откажетесь? Действительно ли один отказ сделает вас плохой на всю жизнь?».

«Более гибкие и адаптивные мысли дают вам выбор и свободу действий, но это не значит, что вы теперь эгоистичная особа, которая думает только о себе. Это значит, что у вас появляется „хочу и могу помочь“ из благодарности, из любви к своим родственникам. „Я люблю и хочу помочь своей маме, однако я не обязана быть на связи 24/7“ или „Я могу предложить ей помощь в другой раз, сейчас мне важно заняться своим делом, один отказ не делает меня плохим человеком“ звучит более свободно», — отмечает Юлия.

Нарушение границ так болезненно, потому что вы выросли с установкой «семья это святое», «родных не выбирают», а из-за таких убеждений приходится терпеть унижение, контроль, хотя в других сферах жизни вы бы такого не позволили.

«Если границы нарушают и в других сферах, часто это связано с внутренней линией самооценки, которая держится на убеждениях „у меня нет права на свое мнение“, „мои потребности не важны“, „если не соглашусь, перестанут любить“», — подчеркивает эксперт.

Что делать и как себя вести

Осознайте свои границы. Задайте себе вопросы: «Что я могу терпеть, а что нет?», «Что я готова выслушать, а что нет?» записывайте ситуации, где вам было дискомфортно, какая там возникла мысль. Перестаньте оправдывать свое «нет». Нет, это то же самое, что и да, нет означает — я не согласна, да — я согласна. У этих слов на самом деле равный вес. Здоровые отношения выдерживают «нет». Не спорьте, просто повторяйте свою позицию. Говорите через я-сообщения. Не обвиняйте родственников, что они лезут не в свое дело, говорите «я прошу воздержаться от таких разговоров», они снижают защитную реакцию собеседника и показывают, что это ваша личная граница, а не нападение на него. Меняйте тему или выходите из диалога.

Если вы уже все пробовали, ничего не помогает, то ваше время и душевное спокойствие важнее, вы имеете право просто прекратить общение, если оно вас разрушает.