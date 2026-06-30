Девушка унизила мужчину на свидании и получила приятное вознаграждение

Секс-колумнистка Сидни Саммерс рассказала о свидании, на котором унизила мужчину по имени Адам, но все равно получила приятное сексуальное вознаграждение. Ее колонку опубликовало издание Metro.

По словам Саммерс, она познакомилась с Адамом в баре, а затем отправилась к ней домой. Интимная близость с мужчиной разочаровала колумнистку, так как спустя всего минуту мужчина испытал оргазм.

«Я была удивлена, особенно из-за количества выпивки в нем, но ничего не сказала. Не хотела его унижать. Однако, как оказалось, это было именно то, чего он хотел», — написала она.

Саммерс предложила заняться сексом еще раз, после чего мужчина признался, что у него есть фетиш на унижение.

«Я заставила его встать во весь рост, а затем унижала, показывая на него пальцем и рассказывая, какой у него маленький пенис. После этого он поблагодарил меня, подарив мне лучший оральный секс в жизни», — добавила она.

Колумнистка добавила, что после этого больше не виделась с Адамом. Она также пришла к выводу, что не все фетиши ей подходят.

«Фетиши — это весело, возмутительно, а иногда и странно, и я люблю выполнять просьбы партнеров, когда это возможно, а не унижать их», — заключила Саммерс.

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