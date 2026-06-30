Женатому мужчине, который стесняется мастурбации, дали совет

36-летний пользователь Reddit, который давно живет в счастливом браке и стесняется из-за этого мастурбировать, обратился за советом. Своей историей он поделился в разделе Sex.

По словам автора поста, он регулярно мастурбирует перед сном, даже если перед этим занимался сексом с супругой.

«Это случается не каждый день, но достаточно часто, чтобы я начал задаваться вопросом, не является ли это просто давней привычкой убаюкивать себя. Физически у меня нет никаких проблем. У меня по-прежнему сильная эрекция, и я получаю удовольствие от секса со своей женой», — заверил он и попросил объяснить, вредит ли эта особенность его здоровью и браку.

В комментариях немало мужчин, проведших в браке десятки лет, признались, что мастурбируют каждый день и не видят в этом проблемы для брака. Некоторые отметили, что практикуют совместную мастурбацию со своими женами.

Другие добавили, что мастурбация становится для них способом расслабления, поэтому никак не влияет на брак.

«Я люблю своего мужа. Я люблю близость. Я также люблю иногда просто заботиться о себе. Проблема возникает только в том случае, если это мешает вам наладить близкие отношения с вашим партнером», — отметила в комментариях одна из пользовательниц.

Также автору поста рассказали о пользе регулярных эякуляций для мужского здоровья несколько. Один из комментаторов заявил, что несколько семяизвержений в неделю помогают в профилактике рака простаты. Правда, эта гипотеза не получила прямого доказательства после исследований — врачи считают, что защититься от рака этого органа помогают другие действия.

Ранее мужчины и женщины, которые однажды моментально разочаровались в партнере, рассказали о своем опыте. Один из пользователей признался, что его отношение к жене изменилось после того, как она отказалась оплачивать врача для 18-летней дочери.