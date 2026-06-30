Специалист рассказал, как скандинавская ходьба влияет на психику

Скандинавская ходьба благотворно влияет на психику, причем дело даже не в мышцах, а в химии мозга. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила клинический психолог Дарья Сальникова.

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«Это физическая нагрузка, которая активизирует мышцы и кровь, что влияет на наши гормоны в первую очередь. Такой вид спорта важен для головы, потому что гормональная система — фундамент нашей психики. Мы привыкли искать причину плохого настроения в мыслях, но это часто лишь следствие биохимии», — отметила специалист.

Скандинавская ходьба, по ее словам, нормализует уровень гормонов счастья (эндорфинов и серотонина), в то время как «залипание» в смартфоне, наоборот, снижает их уровень.

Главное в данном виде активности — это регулярность, добавила Сальникова.

Недавно французские ученые выяснили, что регулярные занятия скандинавской ходьбой могут существенно облегчить симптомы депрессии уже через пять недель. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с тяжелой формой заболевания.