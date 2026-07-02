Специалист объяснил, как нужно разделять отпуск, чтобы хорошо отдохнуть

Чтобы отпуск действительно восстанавливал силы, важно понимать, как работает психика и что ей нужно для настоящего восстановления, заявила в беседе с RT Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.

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«Главная ошибка большинства людей — воспринимать отпуск как "марафон впечатлений". Они расписывают каждый день по минутам: посмотреть всё, съездить везде, попробовать всё. В итоге они не отдыхают, а переключаются с одного вида деятельности на другой, создавая новую нагрузку. Настоящий отдых наступает тогда, когда вы меняете не вид деятельности, а режим работы мозга», — объяснила Шпагина.

Если человек целый год сидит за компьютером и принимает решения, то ему необходимы физическая активность и смена фокуса внимания с мышления на телесные ощущения, посоветовала эксперт.

«Если ваша работа связана с постоянным общением, ваш отдых — это тишина и уединение. Эффективное восстановление начинается с первых дней отпуска и требует сознательного подхода. Важно выделить время на "переходный период" — первые два-три дня, когда вы просто ничего не планируете и позволяете себе адаптироваться к новому ритму. В это время мозг перестраивается с режима "выживания" на режим "восстановления". Если вы сразу же начинаете бегать по экскурсиям, вы просто переносите стресс в новую среду», — предостерегла психолог.

Она порекомендовала дать себе время выдохнуть, поспать, погулять без цели.

«Это не потеря времени, а инвестиция в качество оставшегося отдыха», — подчеркнула собеседница RT.

По её мнению, важно также разделить отпуск на три смысловые зоны.

«Первая зона — это полное ничегонеделание. Время, когда вы не решаете никаких задач, не строите планов, не отвечаете на сообщения. Это время для сна, прогулок, чтения лёгкой литературы», — привела пример эксперт.

Вторая зона — это активное восстановление, добавила специалист.

«Спорт, плавание, прогулки на природе, танцы. Это то, что даёт телу прилив энергии и переключает мозг на телесные ощущения», — перечислила Шпагина.

Третья зона — это удовольствие от созерцания, эстетики и творчества, отметила она.

«Музеи, театры, живопись, архитектура. Это питает вашу эмоциональную сферу и даёт пищу для размышлений. Каждая зона работает на свой участок психики, и пренебрежение любой из них приводит к неполному восстановлению», — рассказала аналитик.

Одна из главных рекомендаций — сократить использование цифровых устройств в отпуске, особенно в первые несколько дней, добавила психолог.

«Непрерывное потребление информации и реагирование на уведомления поддерживают в мозге состояние боевой готовности. Чтобы по-настоящему восстановиться, этому состоянию должно прийти на смену иное — спокойное и созерцательное. Попробуйте провести хотя бы несколько часов без телефона. Прогулка без музыки, завтрак без чтения новостей, вечер без сериала, только вы и ваши ощущения», — порекомендовала эксперт.

Очень важно также заранее подготовиться к возвращению, считает специалист.

«За день-два до конца отпуска начните постепенно возвращаться в рабочий ритм: пораньше ложитесь спать, планируйте следующий день, просматривайте рабочие письма без погружения в них. Это снизит шок от возвращения и позволит войти в работу мягко», — заключила Шпагина.

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