Названо главное препятствие для серьезных отношений

Почти половина россиян считает завышенные ожидания от партнера главным препятствием для серьезных отношений. Об этом «Газете.Ru» рассказали дейтинг-сервис Teamo и сообщество 20-30camp.

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После завышенных ожиданий респонденты назвали страх обязательств, экономическую нестабильность и влияние цифровой среды.

63,4% участников исследования считают, что основой серьезных отношений являются общие ценности и жизненные взгляды. При этом лишь 15% опрошенных сделали ставку на романтическое влечение.

Эксперты также отметили, что у россиян поменялось отношение к дружбе. Они заявили, что еще несколько лет назад дружбу с человеком воспринимали как противоположность романтическим отношениям, однако сегодня ситуация выглядит иначе. Почти семь из десяти участников исследования согласились с тем, что настоящая любовь чаще всего рождается именно из дружбы. Более того, почти каждый второй готов начать отношения даже без яркой романтической искры, если чувствует эмоциональную близость с человеком.

«Людям становится важнее сначала увидеть человека в разных жизненных ситуациях, почувствовать, насколько с ним легко и спокойно, а уже потом думать о романтических отношениях. Именно поэтому дружба сегодня все чаще становится естественной основой для крепких отношений, а не альтернативой романтической связи», — отметила сооснователь 20-30camp Виктория Болычевская.

Аналитики также обратили внимание, что участники исследования практически перестали воспринимать сильное физическое притяжение как главный критерий выбора партнера. На первое место люди ставят эмоциональную близость, общие интересы и надежность. Внешняя привлекательность по-прежнему важна, но уже не определяет будущее отношений.

«Пользователи все чаще обращают внимание на эмоциональную совместимость, совпадение ценностей и ощущение психологического комфорта. Это меняет и культуру онлайн-знакомств: люди готовы дольше общаться и воспринимают отношения как совместный путь. Сегодня любовь все чаще начинается с доверия, а яркие чувства становятся естественным продолжением глубокой эмоциональной связи», — считает директор по маркетингу сервиса знакомств Teamo Алена Винокурова.

По мнению экспертов, современные россияне теперь ищут того, рядом с кем жизнь станет спокойнее. Почти 40% респондентов назвали главным ожиданием от отношений партнерство и стабильность, а почти каждый пятый — желание видеть в любимом человеке прежде всего лучшего друга и эмоциональную опору.