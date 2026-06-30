Почему нам сложно принимать комплименты и как перестать обесценивать себя

Кого-то комплименты вдохновляют, кому-то они просто приятны, а у кого-то вызывают напряжение, и даже желание закрыться и вернуть комплимент адресанту. Почему так происходит и как принимать комплименты женщине с радостью и расслаблением, рассказала практический психолог Лилия Лазарева.

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Привычка думать о себе хуже, чем есть

Один из популярных паттернов мышления у многих женщин — это думать о себе хуже, чем есть на самом деле. Поэтому когда такая женщина, например, получает комплимент про личные качества, она может чувствовать скорее напряжение, чем расслабление и удовольствие от приятных слов.

«Научитесь не оценивать себя в негативном ключе, это ничего не дает вам, кроме слива ресурса и напряжения», — советует психолог.

Взятие «лишней ответственности»

Когда кто-то делает красивые комплименты девушке, он показывает по отношению к ней то, что хочет проявить, то, как он ее видит. Лилия:

«Не нужно брать ответственность за то, как видят и воспринимают вас другие люди, ведь есть известная фраза "Красота в глазах смотрящего". Дайте другому человеку свободу думать и воспринимать вас и ваши действия так, как он хочет. А себе в ту же очередь дайте свободу быть собой и воспринимать свои проявления так, как вы хотите».

По словам психолога, тут нет правильного или неправильного, восприятие человека формируется в течение жизни исходя из того опыта, который он проживал и из того, какие выводы делал. Дайте себе выбор воспринимать красивые комплименты так, как правда хочется вам, а не так, как вас научили или как вы привыкли.

Уметь принимать себя разной

Чтобы уметь принимать комплименты девушке нужно научиться принимать себя любой и в любых состояниях. Чтобы научиться себя принимать, надо сначала разобраться что же такое принятие в целом.

«Принятие себя — это отсутствие оценки, сравнения и осуждения, когда вы понимаете что вы разная, и все ваши проявления имеют место быть. Вы не создаете какой-то идеал, к которому вам важно стремиться и не подстраиваетесь под чьи-то идеалы и под чье-то мнение. Таким образом и формируется самоценность, что противоположно самообесцениванию», — подчеркивает психолог.

Самоценность — это когда «я сама себя ценю и нахожу ценность в любых своих проявлениях». Это не значит, что не нужно меняться и учиться проявляться по-новому, но в тоже время как бы вы не поступили вы себя не вините и не осуждаете.