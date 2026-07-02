Что такое «нытинг» и почему услуга набирает популярность в России

В России становится востребованной платная услуга «нытинга». Простыми словами: клиент жалуется, слушатель воспринимает без оценок. Что же продают и что скрывают сеансы платного выслушивания? И как нытинг помогает справиться с давлением общества и снизить уровень стресса? Подробнее — в эксклюзивном интервью MIR24.TV с психологами.

Нытинг: модная услуга или симптом общества?

В интернете можно купить почти все — от еды до чувства, что тебя услышали. Услуга, которая набирает популярность в 2026 году, — «нытинг». Ее суть проста: вы платите человеку, чтобы он выслушал ваши жалобы: на работу, на погоду, на начальника, на соседей, на жизнь в целом. Без советов, без мотивационных цитат, без техник работы, как в коучинге. Просто человек, который сидит и слушает, а иногда говорит: «Да, это действительно бесит. И час такого сеанса в Москве стоит 5-10 тысяч рублей!

Дарья Заливнова, психолог, ведущий специалист Московского социально-реабилитационного центра по работе с подростками:

«Что на самом деле продается в этой услуге? Продается не нытье как процесс, а право на негатив. В мире, где «не жалуйся, а делай и «будь позитивным стало моральным императивом, у человека остается все меньше мест, где можно просто сказать: «Мне плохо, и я не знаю, что с этим делать или «Меня бесит! — и не получить в ответ: "А ты попробуй подышать", "Сходи к психологу", "Займись спортом"».

Нытинг работает как легальный пропуск в уязвимость. Чужой человек не осудит, не даст оценку, не станет сравнивать с другими. Ему не нужно ничего доказывать. Он просто есть. И он слушает. Эта услуга отражает глубочайший дефицит в нашем обществе — дефицит эмпатии без решений. Мы разучились просто быть рядом. Мы всегда пытаемся «помочь, «исправить, «подсказать. Но иногда человеку не нужен совет. Ему нужно, чтобы кто‑то увидел его боль и не отвернулся.

«Где здесь опасность? Основной риск нытинга — застрять, — говорит Дарья Заливнова. — Когда жалоба становится не способом сбросить напряжение, а единственной формой контакта с миром. Человек привыкает к тому, что его слушают, и перестает искать реальные выходы из ситуации. Вместо действия — бесконечное проговаривание. Вместо изменения — привыкание к дискомфорту! Разница между здоровым «выговориться и патологическим нытьем заключается в следующем. Здоровое выговаривание — это: «Я злюсь на шефа, потому что он обесценил мою работу. Мне нужно это сказать, чтобы не тащить в дом. Вы сказали — и стало легче. Дальше вы либо идете к нему, либо решаете уволиться, либо принимаете ситуацию и переключаетесь на другое».

А патологическое нытье — это: «Я ненавижу свою работу, начальник — плохой, коллеги — идиоты, и так уже три года». Человек возвращается к этой теме снова и снова, а меняется в его жизни ровно ноль. Нытье становится способом избегания ответственности: «Я только жалуюсь, я же ничего не решаю. И здесь нытинг как услуга может сыграть злую шутку».

Если у вас нет других каналов для высказывания, он становится единственным. И тогда это уже не облегчение, а якорь, который держит вас в той же точке.

Как можно использовать нытинг с пользой и без риска для себя? Советы от психолога:

Первое — ставьте себе лимит на сеансы. Два‑три раза — и все! Если вы заказываете нытинг в пятый раз в течение месяца, то это уже сигнал, что вы не решаете проблему, а обходите ее. Второе — следите, о чем вы жалуетесь. Если вы каждый раз говорите об одном и том же, это значит, вы застряли. И вам нужен не слушатель, а тот, кто поможет сдвинуться. Третье — используйте нытинг как разминку перед действием. Выговорились — идете к начальнику. Садитесь писать резюме. Если после сеанса вы не делаете ни одного шага, то услуга работает против вас.

Не заменяйте нытингом реальные отношения. Никакой платный слушатель не заменит друга, который знает вашу историю. Если у вас нет таких людей, которые готовы выслушать и не давать советов, то это не проблема нытинга. Это проблема, которую нужно решать с психологом.

«В целом нытинг — не плохо и не хорошо. Это просто зеркало: оно показывает, сколько у нас невысказанной боли и как мало безопасных мест, где можно ее выложить, — подчеркнула Дарья Заливнова. — Но если вы платите за то, чтобы вас слушали, и при этом ничего не меняете в жизни, то вы не снимаете напряжение. Вы его консервируете. И тогда вы не покупаете облегчение. Вы покупаете разрешение не решать. А это слишком дорогая плата за иллюзию, что вас услышали».

Самый честный показатель заботы о ментальном здоровье

Анастасия Ланская, психолог, психодраматерапевт, основатель и ведущая проекта «Откровенный разговор»:

«Как психолог, я с большим интересом наблюдаю за тем, как в обществе появляются новые формы заботы о ментальном здоровье. И «нытинг, пожалуй, одна из самых честных и показательных. Когда человек платит незнакомцу за то, чтобы тот молча выслушал его жалобы на работу, начальство, соседей, погоду или жизнь в целом. Без советов, без мотивационных цитат, без призывов взять себя в руки. Просто сидит и слушает. Звучит абсурдно? Возможно. Но за этим абсурдом скрывается колоссальная человеческая потребность — быть услышанным без осуждения».

Почему эта услуга стала востребованной? Мы живем в мире, где каждому будто плевать на чужие проблемы. На работе ты должен быть продуктивным, в семье — сильным, а в соцсетях — счастливым. Пожаловаться друзьям? Они либо скажут: «Нужно собраться, либо начнут решать твои проблемы, давая советы, которых ты не просил. А иногда близкие просто устают слушать. И тогда человек остается один на один со своим напряжением.

Во‑вторых, идти к психологу страшно. Это требует готовности копаться в себе, менять жизнь, сталкиваться с неудобной правдой. Психолог будет задавать вопросы, залезать в голову, помогать осознавать, а это сложно и ресурсозатратно. Нытинг же предлагает простой и понятный контракт: «Я плачу, ты слушаешь, и ничего не меняется. Психологически это абсолютно оправданно. Иногда человеку действительно нужно просто выговориться, чтобы почувствовать, что он не одинок. Быть услышанным в безопасной среде — это уже терапевтично. Особенно если рядом с тобой в реальной жизни нет никого, кто готов принять твою тень.

«Нытинг не заменяет психотерапию, — уточняет Анастасия Ланская. — Такой метод — не лечение, а скорее скорая помощь, временный сброс давления. Человеку не помогают разобраться в причинах, не дают инструментов для изменений. И если проблемы глубокие, нытинг может стать бесконечной историей, где ты платишь, чтобы тебя жалели, но ничего не меняется. Интересно, что культурно нытинг — явление вполне российское. У нас принято рассказывать о том, как все плохо, и не принято говорить о том, что хорошо. И если раньше мы ныли бабушкам или подругам на кухне, то теперь мы платим за это незнакомцам. Возможно, это симптом того, что люди устали от фасада благополучия и хотят честности, даже таким странным образом».

В нытинге есть и парадоксальный плюс: он может стать ступенькой к настоящей терапии. Человек привыкает говорить о своих чувствах, понимает, что это не страшно, и в какой‑то момент решает пойти дальше. Так что, возможно, нытинг — просто еще один путь к себе: кривой, странный, но путь.

Как платная возможность пожаловаться отражает дефицит эмпатии?

Психолог Родион Чепалов соглашается с коллегами: такая услуга отражает важную человеческую потребность — быть услышанным. Мы привыкли, что, когда человек жалуется, ему сразу начинают давать советы: «Возьми себя в руки», «Думай позитивно», «Сам виноват». Но далеко не всегда человеку нужно решение именно сейчас. Иногда ему необходимо безопасно выразить злость, разочарование, обиду или усталость. В психологии это называют эмоциональной валидацией — признанием права человека испытывать свои чувства.

Родион Чепалов, психолог:

«В этом и заключается отличие от коучинга. Коучинг направлен на поиск целей, решений и действий. «Нытинг решает другую задачу — помогает эмоционально разгрузиться. Иногда сначала человеку нужно «выговорить свои переживания, а уже потом он оказывается готов искать выход. Я часто замечал, что многим людям трудно жаловаться даже близким. Они боятся показаться слабыми, навязчивыми или «негативными. Например, мужчина после тяжелого конфликта с начальником приходит домой и молчит, потому что считает: «Настоящий мужчина не должен ныть. Молодая мама скрывает усталость, опасаясь услышать: «Все через это проходят. В результате эмоции накапливаются и усиливают стресс. Важно понимать: постоянное зацикливание на жалобах без поиска решений тоже может стать ловушкой. Если человек месяцами только рассказывает о своих проблемах и ничего не меняет, это уже не эмоциональная разрядка, а закрепление роли жертвы».

Возможность выговориться полезна как этап, а не как образ жизни. Найти человека, который действительно умеет слушать, непросто. Полезно заранее честно сказать: «Мне сейчас не нужны советы. Можно я просто выговорюсь десять минут?» Многие близкие с облегчением воспринимают такую просьбу, потому что понимают, чего именно от них ждут. Стать таким собеседником тоже можно.

«Главное правило — не перебивать, не обесценивать чувства фразами «ерунда, «у других хуже, не переводить разговор сразу на себя и не спешить спасать. Иногда самые ценные слова звучат очень просто: «Я понимаю, почему тебе сейчас тяжело, «Спасибо, что рассказал, «Я рядом. Для человека, который долго носил переживания в себе, такое принятие нередко оказывается не менее важным, чем самый мудрый совет», — сказал Родион Чепалов.

Между стрессом и разрядкой: простые слова, которые лечат лучше любых советов

«Нытинг» — относительно новая услуга, при которой человек платит за возможность пожаловаться и быть выслушанным без попыток «починить» его состояние и без навязчивых советов. В отличие от психологической консультации или коучинга, здесь исполнитель не ставит целей, не мотивирует и не предлагает решений. Он просто поддерживает разговор в том эмоциональном ключе, который нужен клиенту. Такая услуга появилась как ответ на запрос людей, которым не хватает пространства для открытого выражения негативных эмоций в повседневной жизни.

Ярослав Климов, психолог, религиовед, ассистент кафедры гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового Университета при Правительстве РФ:

«Востребованность нытинга в России объясняется несколькими факторами. Во-первых, высокий уровень хронического стресса и эмоционального выгорания, который наблюдается у значительной части населения. Многие люди устали от постоянного давления «быть продуктивным, «думать позитивно и «брать себя в руки. Во-вторых, в современном обществе все меньше остается возможностей для неформального эмоционального выплеска. Друзья и близкие часто либо перегружены собственными проблемами, либо сразу переходят в режим советов и обесценивания чувств. В-третьих, играет роль анонимность и удобство онлайн-формата: человек может выговориться, не опасаясь осуждения и не рискуя испортить отношения с реальным окружением. При этом нытинг не является заменой психологической помощи. Он может дать временное облегчение и ощущение, что тебя услышали, но не решает глубинных проблем. В некоторых случаях регулярное использование такой услуги закрепляет привычку фокусироваться на негативном без попыток что-то менять».

Для части людей нытинг становится более доступной и менее пугающей альтернативой обращению к психологу, особенно если человек не готов к глубокому анализу своих проблем или не имеет финансовой возможности на регулярную терапию. В ближайшее время спрос на подобные услуги, скорее всего, сохранится. Он отражает реальную потребность в эмоциональной разрядке в условиях высокого социального напряжения и недостатка живого общения. Важно понимать, что нытинг — скорее симптом определенного состояния общества, чем его лечение.

Почему людям жизненно важно иметь право на усталость и злость?

Марина Калюжная, врач психиатр, основатель клиники:

«Нытинг «выстрелил по простой причине. Последние лет десять нас учили справляться со всем подряд: утренние практики, чек листы благодарности, «соберись и иди, работай над собой. Вот часть людей подошла к точке, где уже от этой бесконечной самопрокачки физически реально тошнит».

Причина проста: люди устали от культуры самоулучшения. Справляться‑то они умеют, у многих это доведено до автоматизма. Просто внутри копится глухая злость на то, что нельзя быть слабым, уставшим и непродуктивным. И в какой‑то момент это все требует выхода.

«В практике вижу таких пациентов каждую неделю. Приходит человек: на словах — да, может, все и хорошо, успешный, ходит даже к психологу (что редкость), медитирует, ведет дневник эмоций. А вот внутри — ощущение, что он сам себе тюремщик. В его картине мира поныть про работу — это «непроработанность, «выученная беспомощность. И он сам себе этого просто не разрешает. «Нытинг работает, потому что снимает эту установку с человека на 30 минут», — отмечает Марина Калюжная.

Здесь важный момент про мозг: когда нас слушают без оценки и без советов, снижается кортизол. Это чистая физиология, и, спасибо, психика выдыхает. А когда нам на жалобу отвечают по типу «займись спортом, почитай книгу про осознанность, амигдала (область мозга) считывает это как новую сложную задачу. И мы устаем еще сильнее, увы…

«Почему чужой человек, а не подруга? Подруга в ответ на нытье включится, начнет советовать, переживать, втягиваться морально. А вот с незнакомцем за деньги — никаких последствий. Можно жаловаться на мужа, начальника, погоду и не бояться, что завтра тебе это припомнят на дне рождения (или в момент ссоры). Это и есть та самая разрядка, которую люди ищут, — поясняет Марина Калюжная. — Эту же функцию десятилетиями выполнял алкоголь: пятница и бутылка вина с подругой. По сути, тот же нытинг, да, только с похмельем и риском зависимости. Многие мои пациентки начинали именно так — с «бокальчика для разгрузки. То, что часть людей сейчас переключается на платного слушателя вместо вина, — это, как ни странно, для здоровья лучше».

Спрос на нытинг говорит об одном: культура «будь лучшей версией себя дала перегрев. Людям нужно место, где разрешено быть уставшим и злым. Без оплачиваемого собеседника подойдет любой формат, где не лечат и не учат. Главное, чтобы слушали!